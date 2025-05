Fan nhí khóc nức nở vì không xin được chữ ký Garnacho

Gia đình anh Tej Constant gồm vợ và hai con nhỏ bay từ Anh đến Kuala Lumpur kết hợp du lịch và xem trận giao hữu của MU với đội ASEAN All-Stars. Tuy nhiên, điều mà cậu con trai nhỏ mong chờ nhất lại không thành hiện thực.

Trong đám đông người hâm mộ vây quanh khu vực khách sạn nơi đội bóng dừng chân, cậu bé với chiếc áo đấu MU chờ đợi Garnacho để được xin chữ ký. Nhưng do số lượng người quá đông và thời gian hạn chế, cầu thủ trẻ người Argentina không thể dừng lại ký tặng cho tất.

Cậu bé khóc òa vì hụt hẫng với ánh mắt buồn bã và đôi tay nhỏ lau nước mắt khiến nhiều người liên tưởng tới những cảm xúc thuần khiết nhất của tình yêu bóng đá thời thơ ấu.

"Ngày mai, chúng tôi sẽ thử đến một địa điểm khác để gặp các cầu thủ. Sau đó, như kế hoạch thì cả nhà sẽ đến xem trận đấu vào ngày 28/5", anh Tej Constant cho biết.

Khi được hỏi về cầu thủ yêu thích nhất tại MU, CĐV này cho biết: "Lisandro Martinez, tôi thích sự cứng cỏi của cậu ấy. Còn con trai tôi là fan của Garnacho".

Trận đấu giữa MU và ASEAN All Stars trong khuôn khổ Maybank Challenge Cup sẽ diễn ra vào lúc 20h45 ngày 28/5 tại SVĐ Quốc gia Bukit Jalil.

Anh Tej Constant cũng thẳng thắn rằng MU nên đặt mục tiêu cạnh tranh một vị trí trong top 6 Premier League mùa tới, thay vì mơ mộng cạnh tranh cho những danh hiệu.

Dù không còn thống trị Ngoại hạng Anh như trước, MU vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Đông Nam Á. Trận đấu giao hữu giữa ASEAN All-Stars và MU là hoạt động thuộc chiến dịch gây quỹ từ thiện, đồng thời nhằm tôn vinh những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Đông Nam Á.

Với sự góp mặt của truyền thông quốc tế, hàng chục nghìn du khách và sự quan tâm từ khắp châu Á, Maybank Challenge Cup 2025 hứa hẹn là trận cầu đỉnh cao và cú hích lớn cho du lịch thể thao cũng như vị thế quốc tế của Malaysia trên bản đồ thể thao toàn cầu.

