Falcao lâm cảnh thất nghiệp ở tuổi 38

Sự ra đi của Falcao là một tổn thất lớn đối với Millonarios, đặc biệt khi anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ và trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng. Trong 16 trận ra sân, Falcao ghi được 5 bàn thắng, góp phần không nhỏ vào thành tích của đội.

Theo các nguồn tin, việc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Falcao và Millonarios gặp nhiều khó khăn. Mặc dù HLV David Gonzalez rất muốn giữ chân ngôi sao của mình, cả hai bên vẫn không thể tìm ra tiếng nói chung về các điều khoản trong hợp đồng mới.

Với việc chia tay Millonarios, Falcao sẽ phải tìm kiếm một bến đỗ mới để tiếp tục sự nghiệp của mình. Ở tuổi 38, tiền đạo người Colombia vẫn còn rất nhiều khát khao và quyết tâm. Trong khi đó, Millonarios cần nhanh chóng tìm kiếm một người thay thế xứng đáng để khỏa lấp khoảng trống mà Falcao để lại.

Sự ra đi của Falcao là một chương kết thúc trong câu chuyện đẹp giữa một huyền thoại bóng đá và đội bóng mà anh yêu quý. Dù không thể tiếp tục gắn bó, những đóng góp của Falcao cho Millonarios sẽ mãi được người hâm mộ ghi nhớ.

Falcao, 38 tuổi, từng khoác áo Porto, Atletico, AS Monaco, Manchester United, Chelsea... Thời đỉnh cao, tiền đạo người Colombia được xem là một trong những mũi nhọn đáng sợ nhất của bóng đá thế giới.

