Công nghệ Game

Faker không phải người kiếm nhiều tiền nhất từ game

  • Thứ tư, 12/11/2025 18:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Là vận động viên eSports ảnh hưởng nhất thế giới, vô địch CKTG 6 lần cùng hàng chục danh hiệu khác, Faker vẫn kiếm được số tiền giải khiêm tốn so với các người chơi khác.

Faker chỉ xếp hạng 70 trong danh sách người kiếm tiền từ chơi game. Ảnh: Lol Esports.

Faker cùng T1 vừa giành chức vô địch CKTG 2025 tại Trung Quốc. Như vậy, vị trí GOAT (người chơi giỏi nhất mọi thời đại) không thể rơi khỏi tay tuyển thủ này. Không chỉ trong trò chơi, sức ảnh hưởng của Faker vươn đến cả những cộng đồng không chơi game. Anh được xếp vào diện quốc bảo của Hàn Quốc, ngang hàng nhóm nhạc BTS hay cầu thủ Son Heung-min.

Tuy vậy, thu nhập kiếm được trực tiếp từ trò chơi của tuyển thủ này khá khiêm tốn. Dữ liệu từ eSports Earning cho thấy Faker kiếm khoảng 1,9 triệu USD trong 13 năm thi đấu. Với số tiền này, anh cũng là vận động viên Liên Minh Huyền Thoại đứng đầu. Đồng thời, Faker xếp số 1 trong danh sách game thủ Hàn Quốc.

Nhưng đặt trên mặt bằng chung toàn ngành, tuyển thủ thuộc biên chế T1 thu về lượng tiền thưởng khá khiêm tốn. Cụ thể với 1,9 triệu USD, Faker chỉ xếp hạng 70 trong danh sách những người thu nhiều nhất từ game.

Trong danh sách, 40 vị trí đầu tiên thuộc về các tuyển thủ DotA 2. Trò chơi từ Valve có cơ cấu giải thưởng gấp hàng chục lần Liên Minh Huyền Thoại. Ngoài tiền mặt từ cha đẻ trò chơi, mỗi năm khi đến mùa The International, nhà phát triển còn bán các vật phẩm độc quyền để người dùng khắp thế giới mua. Số tiền thu được sẽ được chia sẻ vào quỹ giải thưởng. Do vậy trong giai đoạn cao điểm, tổng số thu nhập các đội dự TI chia nhau lên đến hàng chục triệu USD.

Tien thuong Faker anh 1Tien thuong Faker anh 2

Số tiền Faker kiếm được thua xa những người chơi DotA 2 hàng đầu. Ảnh: Esports Earning.

Hiện tại, các cựu thành viên OG, vô địch The International 2018 và 2019, đang là những người kiếm tiền giỏi nhất eSports. N0tail, JerAx, ana, Ceb và Topson đều nằm trong top 10. Người chơi của Team Spirit tái hiện thành tích nói trên của OG ở năm 2021 và 2022. Tuy nhiên, thưởng ở giai đoạn này đã giảm sút.

Thực tế, mô hình vận hành của eSports DotA 2Liên Minh Huyền Thoại không giống nhau. Thu nhập của tuyển thủ tựa game nhà Valve gần như phụ thuộc hoàn toàn vào giải thưởng. Trong đó, những người đi sâu, chiến thắng TI sẽ chiếm cho mình phần lợi nhuận khổng lồ.

Ngược lại, Riot Games xây dựng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp theo nhiều lớp, khu vực. Họ phân chia quyền lợi cho những người tham gia giải đấu, thay vì tập trung vào tiền giải chỉ một đội nhận được.

Với việc dần mở rộng, đạt lượng người xem khổng lồ khắp thế giới, eSports Liên Minh Huyền Thoại đem lại nguồn thu về bản quyền, quảng cáo cho các đội tham gia. Những người chơi hàng đầu ở Trung Quốc, Hàn Quốc nhận số tiền lương kếch xù, thay vì phụ thuộc vào khoản thưởng vô địch.

Ví dụ, Faker là đại diện của nhiều nhãn hàng như Samsung, Razer hay Mercedes. Áo đấu của tổ chức này hiện chi chít logo nhà tài trợ ở nhiều lĩnh vực.

Hà Mi

Tiền thưởng Faker CKTG 2025 Liên Minh Huyền Thoại Dota Team Spirit Faker T1

