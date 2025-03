Fabián Ruiz - cơn sốt mới của nước Pháp

Paris Saint-Germain vừa có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Marseille ở vòng 26 Ligue 1 hôm 17/3, nhưng ngôi sao sáng nhất trong trận "Siêu kinh điển" nước Pháp không phải Ousmane Dembele, mà chính là Fabián Ruiz. Với hai đường kiến tạo xuất sắc, tiền vệ người Tây Ban Nha không chỉ giúp PSG giành ba điểm mà còn khiến báo chí Pháp không tiếc lời ca ngợi.

Từ một cầu thủ bị nghi ngờ về khả năng thích nghi tại Ligue 1, Fabián Ruiz trở thành trụ cột không thể thay thế trong đội hình của Luis Enrique. Màn trình diễn của anh trong năm 2025 là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thăng tiến mạnh mẽ của cầu thủ này.

Không phải lúc nào Fabián Ruiz cũng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối tại Paris. Trong những ngày đầu khoác áo PSG, anh bị xem là cầu thủ nhạt nhòa, thiếu sự bùng nổ và không thể hiện được phong độ như khi chơi cho tuyển Tây Ban Nha. Nhưng giữa những hoài nghi đó, Luis Enrique luôn là người duy nhất đặt trọn niềm tin vào anh.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha từng nói: "Fabián Ruiz làm được những điều mà ngay cả giới truyền thông cũng không nhận ra. Cậu ấy hiểu trận đấu theo cách rất đặc biệt".

Thời gian chứng minh Enrique hoàn toàn đúng. Trong năm 2025, Fabián Ruiz lột xác hoàn toàn để trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc châu Âu. Và màn trình diễn trước Marseille chính là đỉnh cao của sự thay đổi ấy.

Trong một trận đấu đầy căng thẳng, Fabián Ruiz không chỉ kiểm soát tuyến giữa mà còn tạo ra hai đường kiến tạo đẳng cấp giúp PSG đánh bại Marseille. Pha kiến tạo đầu tiên là đường chuyền tinh tế, chuẩn xác giúp Dembele băng xuống đối mặt thủ môn, mở tỷ số cho PSG. Một pha bóng mang dấu ấn của những tiền vệ có nhãn quan chiến thuật xuất sắc.

Ở pha kiến tạo thứ hai, đó là tình huống thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời. Fabián Ruiz có thể tự dứt điểm nhưng chọn chuyền cho Nuno Mendes, giúp đồng đội nâng tỷ số, giáng đòn mạnh vào tinh thần Marseille.

Nhìn vào những con số, có thể thấy vai trò của Fabián Ruiz tại PSG đang ngày càng quan trọng hơn. Mùa 2024/25, cựu tiền vệ Napoli góp mặt 41 trận trên mọi đấu trường, có 2.544 phút thi đấu,10 lần góp dấu giày vào bàn thắng (3 bàn, 7 kiến tạo).

Báo chí Pháp vốn nổi tiếng khắt khe với các cầu thủ nước ngoài, nhưng lần này, họ không thể làm ngơ trước màn trình diễn ấn tượng của Fabián Ruiz. L'Équipe, tờ báo thể thao danh tiếng nhất nước Pháp, chấm anh 8 điểm, cao nhất trận đấu.

"Tiền vệ người Tây Ban Nha có màn trình diễn chất lượng cao. Hai pha kiến tạo (phút 17 và 42), cùng với sự di chuyển thông minh. Như thường lệ, Fabián Ruiz luôn biết cách xuất hiện ở những vị trí quan trọng", L'Équipe viết.

Le Parisien, dù đánh giá thấp hơn một chút với 7.5 điểm, vẫn ca ngợi tài năng của anh. "Với phong cách chơi bóng đặc trưng, Fabián Ruiz tiếp tục là một trong những nhân tố quan trọng nhất trận đấu. Anh thực hiện đường chuyền hoàn hảo giúp Dembele ghi bàn đầu tiên và kiến tạo cho Mendes bằng một pha xử lý tinh tế", Le Parisien bình luận.

Đây là điều hiếm thấy ở Ligue 1, nơi mà báo chí luôn dành sự ưu ái cho các cầu thủ bản địa. Nhưng với màn trình diễn như hiện tại, Fabián Ruiz xứng đáng nhận được sự công nhận.

Không còn nghi ngờ gì nữa, vai trò của Fabián Ruiz tại PSG thay đổi hoàn toàn. Nếu trước đây, anh chỉ được xem là một cầu thủ hỗ trợ trong tuyến giữa, thì giờ đây, bản thân là một trong những nhân tố quan trọng nhất của PSG. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, Fabián Ruiz còn là người trực tiếp đóng góp vào các pha tấn công của đội bóng.

Sau một kỳ EURO 2024 rực rỡ cùng đội tuyển Tây Ban Nha - nơi Fabián Ruiz tỏa sáng giúp "La Roja" tiến sâu tại giải đấu, tiền vệ 28 tuổi mang tinh thần chiến đấu đó đến PSG. Mùa giải 2024/25 chứng kiến một phiên bản hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn của cầu thủ này.

Sắp tới, Fabián Ruiz sẽ tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong đội hình Tây Ban Nha khi họ đối đầu Hà Lan tại Nations League. Nhưng với các CĐV PSG, điều quan trọng hơn chính là hành trình Champions League.

Sau nhiều năm chờ đợi, PSG vẫn đang khao khát danh hiệu lớn nhất châu Âu, và với phong độ hiện tại, Fabián Ruiz chắc chắn sẽ là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp đội bóng chinh phục đỉnh cao Champions League.

Paris đang phát cuồng vì Fabián Ruiz, và Luis Enrique - người luôn tin tưởng anh - chắc chắn là người hạnh phúc nhất!

