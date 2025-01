Evergreen thưởng Tết nhân viên 23 tháng lương

Tập đoàn Thái Lan 'rót' thêm 1.200 tỷ đồng vào tỉnh Nghệ An

Dự án WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An do CTCP WHA Industrial Zone Nghệ An triển khai có tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng.