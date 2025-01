Hà Nội muốn phát triển loạt khu đô thị mới tại Đông Anh

Ngoài các đại dự án của Vingroup, Sun Group, BRG, Hà Nội đã bổ sung loạt dự án mới vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Đông Anh.

Đông Anh sắp có loạt dự án khu đô thị, nhà ở mới. Ảnh: Văn Hưng.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Đông Anh với 513 dự án, tổng diện tích gần 5.325 ha.

Trong đó có nhiều dự án khu đô thị, nhà ở đăng ký mới như Khu đô thị mới G21 (gần 44 ha), Khu đô thị mới G22 (gần 88 ha), Khu đô thị mới G23 (gần 53 ha), Khu đô thị mới The Lake City Ven Sông Thiếp - Đông Anh (165 ha), Khu đô thị mới G6 (hơn 38 ha), Khu đô thị mới Xuân Canh (gần 57 ha), Khu đô thị mới G1 (hơn 45 ha), Khu đô thị mới G3 (gần 80 ha), Khu đô thị mới G4 (gần 96 ha)...

Ngoài ra, các dự án liên quan đến Tập đoàn Vingroup được triển khai đầu tư, đăng ký đầu tư thời gian qua cũng nằm trong danh mục dự án sử dụng đất năm 2025 của huyện Đông Anh, gồm Vinhomes Cổ Loa (265 ha); Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh (268 ha); Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới (92 ha).

Danh sách do TP Hà Nội ban hành còn có dự án Thành phố thông minh 271 ha do liên doanh Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) thực hiện, dự án Công viên văn hóa, Du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy quy mô 101 ha do Sun Group làm chủ đầu tư.

Cũng theo quyết định của UBND TP Hà Nội, trong năm 2025, huyện Đông Anh sẽ triển khai 107 dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất và 2 dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Dự án Khu nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an tại Mai Lâm và dự án Xây dựng công viên thể dục thể thao huyện).

Đông Anh là một trong 2 huyện tại Hà Nội sẽ lên quận vào năm 2025. Thời gian qua, huyện này thu hút loạt doanh nghiệp đăng ký tham gia phát triển dự án bất động sản như Vingroup, Sun Group, BRG, Vietracimex, Masterise Homes, Everland...

Ảnh hưởng từ các dự án lớn cùng sự nhập cuộc của loạt "đại gia" ngành bất động sản khiến giá đất Đông Anh liên tục tăng từ đầu năm 2024. Ở nhiều xã như Mai Lâm, Đông Hội, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh... giá đất làng vượt 100 triệu đồng/m2, không ít lô đẹp được giao dịch trên 200 triệu đồng/m2.