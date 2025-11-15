Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
EU và IMF đồng loạt siết điều kiện viện trợ cho Ukraine

  • Thứ bảy, 15/11/2025 20:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ cử một nhóm chuyên gia tới Ukraine để thảo luận về các điều khoản của một chương trình cho vay mới sau những thông tin liên quan đến tham nhũng tại nước này.

Theo kênh truyền hình RT ngày 13/11, IMF cho biết có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Kyiv trong vấn đề chống tham nhũng, trong bối cảnh vụ bê bối tham nhũng trị giá 100 triệu USD gây chấn động chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trước đó, ngày 10/11, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã khởi tố bảy người, trong đó có Timur Mindich, đối tác kinh doanh lâu năm của Tổng thống Zelensky, với cáo buộc nhận hối lộ và tham ô trong lĩnh vực năng lượng.

Mindich đã rời khỏi Ukraine ngay trước khi cơ quan chức năng khám xét nơi ở. Vụ việc đã dẫn tới quyết định miễn nhiệm hai bộ trưởng trong chính phủ.

Người phát ngôn IMF, bà Julie Kozack, cho biết một phái đoàn của IMF sẽ sớm tới Kyiv để đàm phán về chương trình cho vay mới. Bà nói với báo giới: “Trọng tâm sẽ là các cải cách nhằm tăng cường huy động nguồn thu trong nước, đồng thời củng cố quản trị và công tác phòng chống tham nhũng”.

Bà nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi luôn khẳng định Ukraine cần một cơ chế chống tham nhũng đủ mạnh để đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng”, đồng thời cho rằng việc xử lý triệt để nạn tham nhũng là điều kiện quan trọng để Kyiv duy trì sự ủng hộ của phương Tây.

Bà Kozack cũng cho biết “bằng chứng tham nhũng” mới nhất trong lĩnh vực năng lượng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thúc đẩy các biện pháp chống tham nhũng và bảo đảm các cơ quan liên quan có đầy đủ năng lực, uy tín và quyền hạn để thực thi nhiệm vụ.

Kyiv hiện đang đàm phán một chương trình cho vay 4 năm mới từ IMF, thay thế gói hỗ trợ 15,5 tỷ USD đang triển khai.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng yêu cầu Ukraine đưa ra các cam kết rõ ràng hơn sau vụ bê bối tham nhũng nói trên.

Tờ Politico dẫn lời một quan chức EU nhận định “tình trạng tham nhũng lan rộng” tại Ukraine “không có lợi” cho hình ảnh của nước này. Quan chức này cho biết Ủy ban châu Âu có thể phải đánh giá lại cách thức phân bổ ngân sách cho lĩnh vực năng lượng của Ukraine, đồng thời yêu cầu Kyiv minh bạch hơn trong quản lý chi tiêu.

Một quan chức EU khác nói với Politico rằng Tổng thống Zelensky cần trình bày một kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục vấn đề tham nhũng. Một cựu quan chức cấp cao của Ukraine cũng dự đoán EU sẽ đặt ra các điều kiện ngặt nghèo hơn đối với hỗ trợ tài chính.

Trong cuộc điện đàm gần đây, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã khẳng định với Tổng thống Zelensky rằng Berlin kỳ vọng Ukraine đẩy mạnh các biện pháp và cải cách chống tham nhũng.

Theo Politico, nếu không nhận được nguồn tài trợ kịp thời từ EU hoặc IMF, Ukraine có thể cạn kiệt các biện pháp tài chính khẩn cấp vào tháng 6 tới, buộc nước này phải trì hoãn việc chi trả lương cho khối công chức, bao gồm quân đội và người hưu trí - điều chưa từng xảy ra kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022.

Vụ bê bối cũng lan rộng tới nhiều quan chức cấp cao. Cựu Bộ trưởng Năng lượng, nay là Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko, cùng người kế nhiệm và cựu Thứ trưởng Svetlana Grinchuk, đã nộp đơn từ chức.

Truyền thông cho biết Bộ Quốc phòng Ukraine, vốn từng vướng các cáo buộc liên quan đến mua sắm với giá cao, cũng sẽ tiếp tục bị điều tra.

Uraine rung chuyển vì bê bối tham nhũng 100 triệu USD: Hai bộ trưởng từ chức

Hai bộ trưởng trong chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chức sau vụ bê bối tham nhũng năng lượng trị giá 100 triệu USD.

20:10 13/11/2025

https://baotintuc.vn/the-gioi/eu-va-imf-dong-loat-siet-dieu-kien-vien-tro-cho-ukraine-giua-be-boi-tham-nhung-20251115121410928.htm

Theo TTXVN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

