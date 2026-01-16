Eto’o nhận bản án nặng

CAF gây bão dư luận khi treo quyền Samuel Eto’o bốn trận, trong khi đó Senegal mất hai trụ cột trước trận chung kết AFCON.

Samuel Eto’o, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon, bị CAF cấm xuất hiện trên khán đài danh dự trong bốn trận đấu.

Cúp châu Phi đang diễn ra tại Morocco bị phủ bóng tranh cãi sau loạt quyết định từ Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Châu Phi (CAF).

Tâm điểm là án phạt nặng dành cho Samuel Eto’o và việc Senegal không được xóa thẻ vàng trước trận chung kết. Những động thái này làm dấy lên nghi ngờ về tính công bằng của giải đấu.

Samuel Eto’o, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon, bị CAF cấm xuất hiện trên khán đài danh dự trong bốn trận đấu. Ông còn phải nộp phạt 17.000 euro. Nguyên nhân đến từ phản ứng gay gắt của Eto’o trong trận bán kết giữa Cameroon và Morocco.

Huyền thoại bóng đá châu Phi tranh cãi trực diện với ông Fouzi Lekjaa, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Morocco và Chủ tịch CAF ngay tại khu vực VIP. CAF cho rằng hành vi này vi phạm quy tắc ứng xử và cần xử lý nghiêm khắc.

Án phạt dành cho Eto’o diễn ra trong bối cảnh nhiều đội tuyển và người hâm mộ đặt câu hỏi về các quyết định có lợi cho đội chủ nhà Morocco. Tranh cãi càng bị đẩy lên cao khi CAF không áp dụng quy định xóa thẻ vàng sau vòng tứ kết. Cho dù đây là thông lệ quen thuộc ở nhiều giải đấu lớn nhằm đảm bảo các đội có lực lượng mạnh nhất cho trận chung kết.

Quyết định này khiến Senegal chịu tổn thất nghiêm trọng. Kalidou Koulibaly và Habib Diarra đều phải ngồi ngoài ở trận chung kết do đã nhận đủ số thẻ vàng. Cả hai đều là trụ cột trong hệ thống của Senegal.

Koulibaly giữ vai trò thủ lĩnh hàng thủ. Diarra là mắt xích quan trọng ở tuyến giữa. Việc mất cùng lúc một trung vệ và một tiền vệ phòng ngự khiến Senegal gặp bất lợi lớn trước Morocco.

Điều gây tranh cãi là hai tấm thẻ khiến Koulibaly và Diarra bị treo giò đều đến ở bán kết. Nếu CAF áp dụng cơ chế xóa thẻ sau tứ kết, họ đã đủ điều kiện thi đấu trận cuối cùng. Senegal đã chính thức lên tiếng phản đối và yêu cầu làm rõ tiêu chí kỷ luật của CAF.

Trùng hợp đáng chú ý là đối thủ của Senegal trong trận chung kết lại chính là Morocco. Điều này khiến dư luận càng đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong công tác điều hành giải đấu. CAF hiện chưa đưa ra bất kỳ giải thích chi tiết nào.

Trước thềm chung kết, bóng đá châu Phi không chỉ nóng vì chuyên môn mà còn vì những quyết định ngoài sân cỏ.