Các đội chưa giành vé dự Esports Nations Cup có thêm cơ hội từ ngày 26/2/2027, còn những suất đã xác định trong năm 2026 được giữ nguyên.

Vòng chung kết Esports Nations Cup đầu tiên dự kiến diễn ra tại Riyadh vào tháng 11/2027.

Ngày 19/11, Esports Foundation công bố thể thức vòng loại bổ sung cho Esports Nations Cup (ENC) 2027. Vòng loại trực tuyến kéo dài năm tuần. Ở mỗi bộ môn có vòng loại bổ sung, bảy đại diện thắng tại các khu vực sẽ cùng một đại diện được mời qua chương trình ENC Solidarity dự vòng loại cuối thi đấu tập trung (LAN). Lịch thi đấu của từng bộ môn và thông tin về vòng LAN sẽ được công bố sau.

Mùa vòng loại ENC đầu tiên có gần 200.000 tuyển thủ tham gia 210 vòng loại khu vực, trong đó 2.000 tuyển thủ đến từ 123 quốc gia và vùng lãnh thổ đã góp phần giành suất tham dự ENC. Giải ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 11/2026, sau đó được dời sang tháng 11/2027 tại Riyadh, Saudi Arabia.

Ở các bộ môn đồng đội, HLV được bổ sung tuyển thủ đủ điều kiện vào danh sách mở rộng và phải nộp danh sách trước hoặc trong ngày 15/1/2027. Những tuyển thủ chủ chốt từng giúp đội giành vé năm 2026 có tên trong danh sách này. Khi chốt đội hình dự vòng chung kết vào 31/5, HLV được chọn người từ toàn bộ danh sách mở rộng. Ở các bộ môn cá nhân, suất vẫn thuộc về tuyển thủ đã giành vé.

Các đối tác phụ trách đội tuyển quốc gia có thể tổ chức trận giao hữu hoặc giải mời nhiều đội để HLV thử đội hình trước hạn chốt danh sách. Hạn gửi đề xuất tổ chức các sự kiện trong năm 2027 là hết tháng 12/2026.

ENC cũng đưa vào bảng xếp hạng tính điểm cho các quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả của tuyển thủ ở cả giải cấp CLB lẫn cấp đội tuyển đều có thể đóng góp điểm. Thứ hạng được dùng để xác định hạt giống khi bốc thăm vòng bảng ENC 2027 và làm căn cứ xét suất mời trực tiếp ở các kỳ sau.