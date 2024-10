Eriksen gây ngỡ ngàng

Sau chiến thắng 2-1 trước Brentford hôm 19/10, trang FBRef thống kê Bruno Fernandes chỉ đứng thứ 5 trong đội hình MU về số "key-pass", tức đường chuyền mở ra cơ hội trực tiếp dẫn đến cú sút vào khung thành. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ thực hiện 8 key-pass từ đầu mùa ở Premier League, kém hơn cả Casemiro (10). Trong khi đó, Christian Eriksen bất ngờ vươn lên dẫn đầu với 12 đường chuyền, ngang bằng với tài năng trẻ Amad Diallo.

Trung bình Eriksen có 1,03 hành động tạo ra cơ hội ghi bàn trong mỗi 90 phút. Thông số này tiếp tục đứng đầu đội hình MU, vượt trội so với người xếp thứ 2 là Casemiro với 0,49 hành động mỗi trận. Đáng chú ý, Fernandes tiếp tục xếp dưới Eriksen với 0,27 hành động mỗi trận.

Cả 2 thông số của Casemiro đều nhỉnh hơn Fernandes, cho thấy ngôi sao người Bồ Đào Nha sa sút. Thực tế, cựu tiền vệ Sporting Lisbon chưa ghi được bàn thắng nào trong mùa giải này, qua đó không còn duy trì phong độ cao và thi đấu hiệu quả như trước.

Trái lại với Eriksen, một cầu thủ ít ai nghĩ sẽ đóng vai trò nổi bật ở mùa giải 2024/25, lại đang tỏa sáng. Thời điểm HLV Erik ten Hag quyết định thay đổi đội hình và tung Eriksen vào sân từ đầu trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, lối đá của MU thay đổi rõ rệt.

Eriksen ra sân 9 trận, ghi 3 bàn thắng và cung cấp thêm 3 kiến tạo cho Manchester United trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Với tổng số 609 phút thi đấu (trung bình 68 phút/trận), lão tướng người Đan Mạch chứng minh giá trị và đẳng cấp của mình tại Old Trafford, vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu.

Một tiền vệ sáng tạo, giàu kinh nghiệm như Eriksen mang tới thêm phương án chiến thuật linh hoạt hơn cho MU. Cần biết rằng Eriksen suýt chút nữa chia tay sân Old Trafford trong hè năm nay, cùng thời điểm "Quỷ đỏ" chiêu mộ Manuel Ugarte, còn Kobbie Mainoo phát triển rực rỡ. Song, Ugarte lúc này "mất hút", riêng Mainoo có dấu hiệu quá tải.

Rõ ràng Eriksen vẫn còn nhiều thứ để cống hiến cho Manchester United, ngay cả khi bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp. Còn với các CĐV của "Quỷ đỏ", họ hy vọng rằng mối lương duyên của Eriksen và đội bóng sẽ còn tiếp tục kéo dài sau mùa giải này.

