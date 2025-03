Endrick ‘tàng hình’ từ Real Madrid tới Brazil

Cầu thủ trẻ này không chỉ phải đối mặt với khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội tại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, mà ngay cả trong đội tuyển quốc gia Brazil, anh cũng chưa thể hiện được những gì mà người hâm mộ kỳ vọng.

Hôm 21/3, đội tuyển Brazil có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Colombia tại vòng loại World Cup 2026. Dù vậy, điều gây bất ngờ là sự vắng mặt của Endrick trong trận đấu, bất chấp việc HLV Dorival Junior thực hiện đến bảy sự thay đổi, thay vì năm theo quy định của FIFA.

Điều này diễn ra sau khi thủ thành Alisson Becker bị chấn động não, tạo cơ hội cho đội tuyển Brazil thay thêm người. Nhưng ngay cả trong tình huống bất ngờ này, Endrick vẫn không được HLV Dorival trao cơ hội ra sân, điều này càng cho thấy sự thiếu tin tưởng anh đang phải đối mặt.

Kể từ khi gia nhập Real Madrid, Endrick chưa thể tìm được chỗ đứng vững chắc trong đội hình chính. Trong suốt mùa giải này, tài năng trẻ người Brazil chỉ thi đấu 4% thời gian và chưa một lần được đá chính tại La Liga.

Mặc dù vậy, Endrick vẫn có những dấu hiệu tích cực ở Copa del Rey, nơi bản thân ghi được bốn bàn thắng sau bốn trận đấu. Tuy nhiên, việc thiếu cơ hội thi đấu tại La Liga ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm ảnh hưởng của Endrick trong đội tuyển quốc gia Brazil.

Việc không có nhiều thời gian thi đấu tại Real Madrid khiến Endrick giảm sút giá trị trong mắt HLV Dorival Júnior. Thậm chí, lần này, anh còn không được gọi lên đội tuyển quốc gia Brazil trong danh sách ban đầu cho trận đấu với Colombia, cho đến khi Neymar gặp chấn thương và Endrick được gọi lên thay thế. Tuy nhiên, ngay cả khi có cơ hội, tài năng trẻ này vẫn không được trao cơ hội thi đấu trong một trận đấu quan trọng.

Trước đó, Endrick cũng gặp khó khăn trong việc thể hiện mình ở Copa America 2024. Dù được đá chính trong trận bán kết gặp Uruguay, màn trình diễn của anh không đủ để giúp đội tuyển vượt qua đối thủ và Brazil bị loại sau loạt sút luân lưu. Kể từ đó, Endrick chỉ có 28 phút thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Nhìn về phía trước, cơ hội để Endrick chứng tỏ tài năng ở cả Real Madrid lẫn đội tuyển Brazil là không rõ ràng. Trận đấu tiếp theo của Brazil sẽ là Siêu kinh điển gặp Argentina, một trận đấu quan trọng trong cuộc đua giành vé tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh gay gắt từ những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn như Matheus Cunha, Joao Pedro, hay Estevao, Endrick có vẻ khó lòng có được suất đá chính trong những trận đấu này.

Theo truyền thông thế giới, tài năng của Endrick là điều không thể phủ nhận. Anh chứng tỏ được khả năng của mình trong những trận đấu căng thẳng, điển hình là bàn thắng bản thân đã ghi tại Wembley trong trận giao hữu giữa Brazil và Anh. Điều mà Endrick cần là thời gian thi đấu và sự tin tưởng từ các HLV để có thể phát triển và tỏa sáng.

Liệu có phải đây là cơ hội cuối cùng để Endrick giành lấy một vị trí chính thức tại Real Madrid và đội tuyển Brazil, hay anh sẽ tiếp tục phải vật lộn tìm kiếm cơ hội cho mình? Chỉ có thời gian mới trả lời được.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.