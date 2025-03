Guler, Endrick sắp phải rời Real Madrid

Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai cầu thủ này đang thiếu thời gian thi đấu tại Santiago Bernabeu do sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Trong khi Güler có một số lần ra sân, Endrick vẫn chưa có trận đá chính nào tại La Liga.​

RB Leipzig được xem là điểm đến phù hợp nhất cho cả hai. Đội bóng Đức đang tìm kiếm sự thay thế cho Benjamin Šeško và Xavi Simons, những cầu thủ có khả năng rời Leipzig vào cuối mùa giải.

Leipzig, dưới sự hậu thuẫn của tập đoàn Red Bull, chứng tỏ mình là bệ phóng lý tưởng cho các tài năng trẻ, giúp họ phát triển trước khi bước lên đẳng cấp cao nhất. Trường hợp của Xavi Simons là minh chứng rõ ràng khi anh tìm lại phong độ đỉnh cao sau khi rời PSG để gia nhập đội bóng vùng Saxony.​

Ngoài ra, Eintracht Frankfurt cũng là một lựa chọn khả dĩ cho Güler, đáp ứng yêu cầu của Real Madrid về việc cho mượn đến một đội bóng tham dự Champions League. Bundesliga từ lâu đã là bệ phóng lý tưởng cho các cầu thủ trẻ của Real Madrid. Những trường hợp thành công như Dani Carvajal tại Bayer Leverkusen hay Achraf Hakimi tại Borussia Dortmund là minh chứng rõ ràng, củng cố thêm niềm tin của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào chiến lược cho mượn để phát triển tài năng.​

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.