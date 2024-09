Endrick gây phẫn nộ

Theo cựu trọng tài La Liga, ông Pérez Burrull, việc Endrick đạp vào chân Santiago Mouriño khi không có bóng là hành vi thô bạo và phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Bình luận trên chương trình "Marcador" thuộc Radio Marca, ông Burrull nói: "Hành vi đó, dù không phải là một cú đá nguy hiểm hay quá thô bạo, nhưng việc không có bất kỳ sự tranh chấp nào về bóng đã đủ cơ sở để trọng tài rút thẻ đỏ"

"Thêm vào đó, đây là một tình huống mà trọng tài đã bỏ sót và các trợ lý phải thông báo cho người điều khiển trận đấu qua tai nghe", cựu trọng tài La Liga phân tích thêm.

Cụ thể, ở phút 83 trên sân Santiago Bernabeu thuộc vòng 7 La Liga rạng sáng 25/9 (giờ Hà Nội), khi không có bóng, Endrick thực hiện pha vào bóng quyết liệt vào chân Mouriño, khiến cầu thủ Alaves ôm chân đau đớn. Tuy nhiên, trọng tài chính Alejandro Muñíz Ruiz không can thiệp và VAR cũng không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào, khiến các cầu thủ và ban huấn luyện của Alaves bức xúc.

HLV Luis Garcia ngỡ ngàng khi thấy Endrick không bị trọng tài thổi phạt. Sau trận đấu, chiến lược gia của Alaves chia sẻ với các phóng viên rằng tiền đạo người Brazil xứng đáng bị đuổi khỏi sân và điều này có thể trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Real Madrid khởi đầu rất tốt khi dẫn trước Alaves với tỷ số 3-0 suốt phần lớn thời gian thi đấu. Thế nhưng, vào phút 85 và 86, Carlos Benavídez và Kike Garcia ghi bàn giúp đội khách rút ngắn cách biệt xuống 2-3. Trong trường hợp Endrick bị truất quyền thi đấu, Alaves có thể tạo ra cú sốc lớn.

Trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội, đa số ý kiến đều cho rằng quyết định của trọng tài là quá nhẹ tay và Endrick xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Pha bóng này một lần nữa đặt ra câu hỏi về vai trò của VAR trong việc hỗ trợ trọng tài đưa ra những quyết định chính xác.

