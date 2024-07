Endrick có giỏi không?

Hình ảnh của Endrick tại giải đấu các ĐTQG Nam Mỹ được khắc họa rõ nét trong trận thua trên loạt luân lưu của Brazil trước Uruguay tại vòng tứ kết sáng 7/7 (giờ Hà Nội). Với việc Vinicius Junior vắng mặt vì án treo giò, chân sút 17 tuổi có lần đầu tiên đá chính tại đấu trường này nhưng thi đấu mờ nhạt.

Sofascore chấm Endrick 5,5 điểm, một trong những người chơi tệ nhất trên sân. Cầu thủ sắp gia nhập Real Madrid liên tục có những pha chạm bóng lóng ngóng khiến các tình huống lên bóng của “Selecao” lỡ nhịp, và thể hiện khả năng tranh chấp lẫn che chắn bóng kém. Hàng thủ Uruguay dạy cho sao trẻ này bài học về sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

Endrick có sự chuẩn bị ấn tượng trước khi bước vào Copa America 2024. Trong 4 trận giao hữu của Brazil trước thềm giải đấu, chân sút 17 tuổi đóng góp 3 bàn. Anh thậm chí trở thành cầu thủ dưới 18 tuổi đầu tiên ghi bàn trong hai trận đấu liên tiếp cho “Selecao” kể từ “Vua bóng đá” Pele vào năm 1957.

Trong chuỗi FIFA Day hồi cuối tháng 3, tuyển Brazil vượt qua Anh với tỷ số 1-0 trên sân Wembley, nhờ pha lập công duy nhất của Endrick ở phút 80. Ít ngày sau, tại Santiago Bernabeu, nơi tiền đạo này sắp cập bến, tài năng tuổi teen có cú volley thành bàn đẹp mắt, góp phần giúp đại diện Nam Mỹ cầm hòa Tây Ban Nha 3-3.

Những pha lập công quan trọng trước các đối thủ sừng sỏ tiếp thêm sự tự tin cho Endrick. Đến hôm 9/6, chân sút Palmeiras đánh đầu vào lưới tuyển Mexico ở phút 90+6 để ấn định chiến thắng 3-2 cho Brazil. Sau pha lập công này, tiền đạo 17 tuổi tái hiện màn cởi áo ăn mừng biểu tượng của Lionel Messi.

Sự ngạo nghễ là điều mà truyền thông luôn khắc hoạ về Endrick. Từ khi ra mắt "Selecao" hồi tháng 11/2023, cầu thủ này để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Đó là còn chưa kể đến việc tài năng trẻ sinh năm 2006 cũng có nhiều dấu ấn tại CLB Palmeiras.

Endrick nắm giữ thành tích là người trẻ thứ hai trong lịch sử ghi bàn tại giải VĐQG Brazil khi ra mắt vào mùa giải 2022. Chân sút này kết thúc mùa giải 2023 với 11 pha lập công, số bàn thắng nhiều thứ hai được ghi bởi một cầu thủ dưới 18 tuổi trong một mùa tại giải đấu này, chỉ sau Ronaldo de Lima.

Trong hai mùa giải trên, Endrick đều giành chức vô địch hạng đấu cao nhất Brazil. Tính rộng ra, ngôi sao sắp gia nhập Real Madrid sở hữu 5 danh hiệu sau 82 trận đấu cho đội một CLB này, trung bình có một chức vô địch sau mỗi 16,4 lần ra sân.

Song, giải VĐQG Brazil chỉ được xem là nơi ươm mầm các tài năng trẻ chứ chưa bao giờ vào nhóm hàng đầu thế giới. Những trận giao hữu cũng vậy, đối thủ có thể mạnh nhưng tính chất của các cuộc đối đầu này không mang tính sống còn và không đem đến sự cạnh tranh quyết liệt.

Endrick nhận ra điều này sau Copa America 2024. Ở đó, cầu thủ 17 tuổi có 4 lần ra sân nhưng không đóng góp bàn thắng hay kiến tạo. Thậm chí, trong lần đá chính duy nhất trước tuyển Uruguay hôm 7/7, chân sút này bị các hậu vệ đối phương làm cho bẽ mặt.

Ở đó, Endrick chỉ chạm bóng 24 lần, có tỷ lệ chuyền bóng chính xác rất thấp với 20%, và để mất bóng đến 15 lần. Chiều cao 1,71 m là nhược điểm của cầu thủ sinh năm 2006, khiến anh chỉ có 4 lần thành công trong 11 pha tranh chấp bóng sệt và không lần nào chiến thắng trong các pha bóng bổng.

Khả năng che chắn và tranh chấp bóng không tốt khiến những tình huống đáng chú ý nhất của Endrick tại tứ kết Copa America 2024 là các pha ngã nhào ra sân do bị hậu vệ đối phương bắt nạt.

Những pha xử lý bóng của chân sút 17 tuổi cho thấy sự vụng về và có phần vội vàng, không làm khó được hàng thủ chất lượng của tuyển Uruguay. Chơi trọn vẹn trận đấu, trong bối cảnh đối phương mất người do thẻ đỏ từ phút 74, Endrick vẫn không chứng tỏ được nhiều, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của chàng trai này chỉ đạt 0,03.

Endrick hiện rõ nguyên hình của một cầu thủ chưa bước sang tuổi 18. Sự non nớt về cả trình độ lẫn kinh nghiệm tại các giải đấu lớn khiến anh bẽ mặt tại Copa America 2024 và trở về mặt đất sau thời gian dài được tâng bốc như là “Pele mới”.

Phần lớn người hâm mộ vẫn luôn tò mò về Endrick. Tiếng tăm của ngôi sao này trước đây chỉ gắn liền với thương vụ chuyển đến Real Madrid khi anh bước sang tuổi 18 vào giữa tháng 7 này. Copa America 2024 đem đến câu trả lời xác đáng nhất cho những thắc mắc.

Endrick là sản phẩm của những chiến dịch PR rầm rộ. Những phút loé sáng hiếm hoi, chức vô địch cấp CLB liên tiếp và những màn ăn mừng ngạo nghễ bị hiểu nhầm là đại diện cho hình ảnh thật của ngôi sao hiện vẫn thuộc biên chế Palmeiras.

Sau khi bị tuyển Uruguay loại khỏi Copa America 2024 hôm 7/7, Endrick chia sẻ: “Thật không may khi bại trận ở lần đầu được đá chính tại giải đấu. Giờ là lúc tôi hướng sự tập trung về mùa giải mới cùng Real Madrid”.

Với những gì đã trình diễn tại sân chơi châu lục cấp ĐTQG, Endrick còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn chen chân vào hàng công toàn sao của “Los Blancos”. Vinicius, Rodrygo Goes hay Jude Bellingham đều chắc suất đá chính, trong khi Kylian Mbappe cũng sẽ cập bến sân Bernabeu khi EURO 2024 khép lại.

Cần thông cảm cho cầu thủ sắp bước sang tuổi 18. Anh chưa thể hiện được đẳng cấp tại những sân đấu lớn nhất như Lamine Yamal hay Arda Guler. Song, thời gian để Endrick học hỏi và làm quen với môi trường bóng đá đỉnh cao còn rất dài. Giờ là lúc anh trở về trạng thái khiêm tốn và tìm cách để cải thiện bản thân.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.