Emiliano Martinez gãy ngón tay vẫn dự World Cup

Dù bị gãy ngón tay, thủ thành Emiliano Martinez vẫn chấp nhận mạo hiểm sức khỏe để cùng đội tuyển Argentina bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026.

Emiliano Martinez vẫn dự World Cup 2026 dù bị gãy ngón tay.

Chấn thương xảy ra trong lúc Martinez khởi động trước trận chung kết Europa League giữa Aston Villa và Freiburg hôm 20/5. Dù ngón áp út bàn tay phải bị gãy và mỗi lần bắt bóng đều gây đau đớn, thủ môn 33 tuổi vẫn ra sân trọn vẹn, thực hiện hai pha cứu thua trong chiến thắng 3-0 của đội bóng Anh.

Sự cố diễn ra chỉ vài tuần trước khi Argentina bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới. Martinez được nhiều bác sĩ khuyên phẫu thuật, phương án có thể khiến anh vắng mặt trong giai đoạn đầu World Cup. Tuy nhiên, cựu thủ môn Arsenal quyết định điều trị bảo tồn để không bỏ lỡ giải đấu tại Bắc Mỹ.

Martinez tham vấn nhiều chuyên gia về bàn tay tại Anh và Mỹ trước khi đưa ra quyết định. Anh chấp nhận thi đấu trong đau đớn, đồng thời sử dụng phương án bảo vệ đặc biệt nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

“Tôi biết bàn tay mình sẽ đau, nhưng đã cố gắng tránh phẫu thuật”, thủ môn Argentina chia sẻ trước trận chung kết. Martinez thừa nhận quá trình chuẩn bị cho World Cup không diễn ra bình thường như những đồng đội khác.

Trong suốt vòng bảng, anh chưa thể tham gia đầy đủ các buổi tập cùng toàn đội. Martinez chỉ trở lại tập luyện bình thường sau vòng 16 đội, khi tình trạng ngón tay có dấu hiệu ổn định hơn. Dù vậy, anh vẫn được HLV Lionel Scaloni tin tưởng trao vị trí bắt chính trong khung thành Argentina.

Martinez từng đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch World Cup 2022, đặc biệt với pha cứu thua trước Randal Kolo Muani ở hiệp phụ trận chung kết và màn trình diễn trong loạt luân lưu. Bốn năm sau, anh tiếp tục đứng trước cơ hội cùng Argentina bảo vệ ngôi vương.

Đối thủ cuối cùng của Argentina là Tây Ban Nha, đội mới thủng lưới một bàn và đang duy trì chuỗi 37 trận bất bại. Trận chung kết diễn ra lúc 2h ngày 20/7 tại sân MetLife, New Jersey.

Với Martinez, đây không chỉ là thử thách về chuyên môn. Thủ thành 33 tuổi còn phải vượt qua cơn đau kéo dài để bảo vệ khung thành Argentina trong trận đấu quan trọng nhất giải.