Em trai tiết lộ về tình đầu của Ivanka Trump

Eric Trump - con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump - vừa tiết lộ danh tính “mối tình đầu” của chị gái Ivanka Trump trong cuốn hồi ký “Under Siege”.

Ivanka Trump bên em trai Eric Trump. Ảnh: Hola.

Trong cuốn hồi ký Under Siege (Bị vây hãm) vừa cho ra mắt trong tháng này, Eric Trump chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc sống gia đình, trong đó có “mối tình đầu” của chị gái Ivanka Trump.

Eric là người con thứ ba của Tổng thống Mỹ Donald Trump, là em trai của Donald Jr. và Ivanka Trump. Cuốn hồi ký Under Siege xoay quanh hoạt động chính trị và kinh doanh của nhà Trump, đồng thời hé lộ nhiều câu chuyện thú vị về các thành viên trong gia tộc này.

Chi tiết đang thu hút sự chú ý là “mối tình đầu” của Ivanka, cô từng thần tượng nam ca sĩ Axl Rose, thủ lĩnh ban nhạc Guns N’ Roses.

“Chị ấy treo một tấm poster Axl Rose có chữ ký trong một phòng ở tòa tháp Trump Tower. Axl Rose là mối tình đầu đơn phương của chị ấy, một người có hình xăm, đội băng đô, mặc quần jeans rách và áo khoác da”, Eric viết trong hồi ký.

Điều trớ trêu là khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, Axl Rose từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump, thậm chí có lần chỉ trích trực diện Ivanka Trump. Axl Rose từng có đăng tải công khai trên mạng xã hội cho rằng Ivanka không phù hợp tham gia vào chính quyền Nhà Trắng.

Nam ca sĩ cũng từng yêu cầu ban vận động tranh cử của ông Trump ngừng sử dụng các bài hát của nhóm Guns N’ Roses.

Nam ca sĩ Axl Rose - thủ lĩnh ban nhạc Guns N’ Roses - thời trẻ. Ảnh: Vogue.

Ivanka trưởng thành trong thập niên 1990, giai đoạn này, Guns N’ Roses nổi tiếng với các bản hit như Paradise City hay You Could Be Mine. Trong những năm tháng tuổi teen, Ivanka từng làm người mẫu để có tiền tiêu vặt.

Cô từng chia sẻ về cách các anh em cô được cha mẹ nuôi dạy: “Chúng tôi đều thích vui chơi, nhưng cha mẹ luôn nghiêm khắc với chúng tôi, họ có cách để chúng tôi phải sống trong khuôn khổ. Cha mẹ luôn cho chúng tôi những gì cần thiết, nhưng không bao giờ để mọi thứ trở thành xa xỉ, quá đà”.

Cuốn Under Siege được mô tả là “cái nhìn thẳng thắn về những thăng trầm của cuộc sống trong thế giới nhà Trump”, từ công việc kinh doanh cho tới chiến dịch tranh cử tổng thống.

Tổng thống Trump đã chia sẻ bài viết quảng bá cho cuốn sách mới của con trai trên nền tảng Truth Social. Ông viết: “Các bạn đừng quên mua cuốn Under Siege của con trai tôi. Đây là một cuốn sách hay, mọi người nên thử đọc. Chúc mừng con, Eric!”.