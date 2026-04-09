Em gái Trấn Thành vướng tin hẹn hò

Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy vướng tin hẹn hò khi đăng hình có góc chụp giống nhau. Bối cảnh ở 2 tấm ảnh cũng được cho là cùng địa điểm.

Thời gian qua, tin đồn Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy hẹn hò liên tục xuất hiện, được thảo luận trên mạng xã hội. Mới đây, tin đồn này lại tiếp tục gây chú ý. Lý do là cùng thời điểm, 2 người đăng ảnh có góc máy ở bãi cỏ xanh khá giống nhau. Điều đó làm dấy lên nghi vấn 2 diễn viên đi chơi và chụp hình ở chung bối cảnh.

Trước những đồn đoán của dân mạng, Uyển Ân đăng ảnh kèm chú thích: “Người Phan Thiết ai cũng dễ thương”. Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy vừa có lịch trình quảng bá bộ phim Vì mẹ anh phán chia tay tại TP.HCM. Do đó, động thái của em gái Trấn Thành được cho là ngầm phủ nhận đi chơi chung với đồng nghiệp.

Hình ảnh mới của Uyển Ân. Ảnh: FBNV.

Uyển Ân (sinh năm 1999) bước chân vào diễn xuất từ khá sớm. Khi 18 tuổi, cô tham gia web-drama học đường Cô gái đến từ bên kia. Dù liên tục góp mặt trong nhiều dự án như Bố già, Mẹ ác ma cha thiên sứ hay Đôi mắt âm dương, nữ diễn viên vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả.

Bước ngoặt đến khi cô đảm nhận vai nữ chính trong Nhà bà Nữ - dự án do anh trai cô là Trấn Thành sản xuất. Từ đây, Uyển Ân được chú ý nhiều hơn. Sau thành công này, cô tiếp tục xuất hiện trong loạt phim như Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ, Chị ngã em nâng và gần đây là Nhà mình đi thôi.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, đời tư của Uyển Ân cũng thu hút sự quan tâm. Cô từng vướng nghi vấn hẹn hò Song Luân khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau và có những cử chỉ thân thiết. Tuy nhiên, trước những đồn đoán từ công chúng, hai nghệ sĩ giữ im lặng. Song Luân gần đây cũng lộ hình hẹn hò hot girl khác.