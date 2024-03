Em bé co giật vì chỉ được cho ăn chay

Chỉ ăn gạo lức và mè, bé trai nhập viện với chẩn đoán suy dinh dưỡng, hạ natri, calci, kali máu nặng dẫn đến co giật.

Bé trai 22 tháng tuổi suy dinh dưỡng, co giật do thiếu chất vì chỉ ăn gạo lức và mè. Ảnh: BVCC.

Thông tin trên được bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) chia sẻ.

Bệnh nhi là bé trai là L.H.L., 22 tháng tuổi, ngụ Long An, nhập viện trong tình trạng co giật toàn thân, phù, da xanh xao, niêm nhạt. Các bác sĩ dùng thuốc chống co giật cho trẻ.

Qua khai thác bệnh sử, người nhà cho biết sau 4 ngày sốt nhẹ, ho, sổ mũi nhẹ, quấy khóc, trẻ bắt đầu lên cơn co giật. Ngay lập tức, người nhà đưa con đến bệnh viện địa phương sơ cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị hạ natri, canxi và kali máu nặng, nồng độ vitamin D trong máu giảm thấp.

Trẻ được điều trị bổ sung natri, kali, calci truyền tĩnh mạch cấp cứu giai đoạn đầu, sau đó bổ sung các chất này và vitamin D qua đường uống.

Sau 2 ngày điều trị, em bé cải thiện dần, hết co giật, tỉnh táo, xét nghiệm điện giải đồ máu về lại bình thường.

Mẹ bệnh nhi chia sẻ rằng chỉ cho em "ăn chay" với gạo lức, mè, uống sữa hạt từ lúc sinh. Sau khi thăm khám, tìm hiểu chế độ dinh dưỡng, các bác sĩ nhận định trẻ bị suy dinh dưỡng thể phù, thiếu đạm.

Các bác sĩ đã điều chỉnh chế độ ăn, tư vấn và hướng dẫn cho mẹ bé cách chăm sóc và bổ sung các chất dinh dưỡng phù hợp lứa của của bệnh nhi.