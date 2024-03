Đổ bệnh vì nắng nóng gay gắt

Thời tiết nắng nóng và độ ẩm trong không khí giảm thấp ở miền Nam ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Nếu không được nhanh chóng cấp cứu, bệnh nhân say nắng, say nóng có thể bị đột quỵ. Ảnh: Health.umms.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm, có khoảng 150.000 người chết do các bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu do nhiệt độ tăng quá cao như bệnh đường hô hấp, tiêu chảy...

Một số bệnh thường gặp

Nắng nóng là nguyên nhân khiến nồng độ Ozone và một số chất ô nhiễm khác trong không khí tăng cao gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Nắng nóng còn làm gia tăng các bệnh tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, thậm chí gây đột tử.

Các bệnh người dân thường gặp trong thời tiết nắng nóng như:

Say nắng, say nóng

Nguyên nhân chủ yếu là tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc cũng có thể thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.

Triệu chứng điển hình là mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp đánh trống ngực, chuột rút. Ở mức độ nặng, bệnh gây đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch (tim đập nhanh, huyết áp tụt…) và có thể tử vong.

Bệnh về đường tiêu hóa

Khi nhiệt độ tăng cao, nắng nóng dài ngày khiến thực phẩm dễ bị ôi, thiu đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn tả, lỵ... sinh sôi nảy nở và gây bệnh.

Bệnh về đường hô hấp

Khi thời tiết nắng nóng, việc chống nóng bằng cách bật quạt gió mạnh trực tiếp vào người hoặc để nhiệt độ điều hòa quá thấp có nguy cơ làm khô vùng hầu họng, các chất nhầy bảo vệ đường hô hấp bị khô.

Đây là điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh xâm nhập và phát triển gây nên các bệnh đường hô hấp, đặc biệt là gây viêm amidan, viêm thanh quản, phế quản cấp tính, nặng hơn có thể gây viêm phổi. Uống nước đá lạnh trong những ngày nắng nóng cũng là nguyên nhân gây viêm họng, đặc biệt là ở trẻ em.

Bệnh nhi mắc bệnh viêm phổi đang được bác sĩ khám tại khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Bệnh về da

Tia tử ngoại và các bức xạ khác có trong ánh sáng mặt trời rất nguy hại, có thể gây một số bệnh về da như sạm da, lão hóa da, bỏng nắng, ung thư da và các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể... Trẻ em mùa nắng nóng thường mắc bệnh rôm, sảy, viêm da dị ứng gây ngứa.

Một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng,… cũng có thể gia tăng và gây dịch vào mùa nắng nóng.

Chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng

Để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, hạn chế những ảnh hưởng có hại đến sức khỏe do nắng nóng, người dân cần thực hiện những khuyến cáo sau:

Uống nhiều nước

Đây là biện pháp đầu tiên, dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Người dân cần tối thiểu từ 1,5 đến 2 lít nước/ ngày, uống nhiều lần trong ngày, không uống quá nhiều trong một lần.

Không nên uống nước đá, nước lạnh hay nước ngọt có gas bởi nó chỉ khiến cơ thể thêm phần mất nước. Tốt nhất là chọn các loại nước như: nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất...

Hạn chế đi ra ngoài khi thời tiết nắng nóng

Đặc biệt 10-16 giờ là thời gian ánh nắng nguy hiểm nhất. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo kín, đeo kính, khẩu trang… chống nóng.

Nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát và thấm mồ hôi. Tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.

Không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp

Khi đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, nên tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ ngơi trong bóng mát trước khi ra ngoài trời để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài.

Thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường ăn đa dạng các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày. Đây là những thực phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng, thanh nhiệt, giải độc vào những ngày nắng nóng.

Rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết nắng nóng.

Ngoài ra, người dân cần tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối. Thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường để phòng tránh mắc các bệnh truyền nhiễm.