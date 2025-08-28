Dự án kỳ lạ đối đầu Microsoft của Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk vừa công bố dự án mới mang tên Macrohard, một đối thủ cạnh tranh với Microsoft, và khẳng định đây là một dự án "rất nghiêm túc" dù cái tên mang tính châm biếm.

Elon Musk tham vọng cạnh tranh với Microsoft bằng một công ty với cái tên châm biếm. Ảnh: Cybernews.

Hệ điều hành Windows 11 của Microsoft đã vấp phải không ít chỉ trích gần đây khi gặp phải nhiều lỗi gây khó chịu cho người dùng. Trước tình hình đó, người đứng sau sự thay đổi của Twitter, Elon Musk, đã thông báo về "Macrohard", một giải pháp thay thế "thuần AI".

Cái tên "Macrohard" mà Elon Musk đặt cho dự án mới của mình là một cách chơi chữ đầy châm biếm. Theo đó, "macro" (lớn, vĩ mô) là từ đối lập với "micro" (nhỏ, vi mô), trong khi "hard" (phần cứng) trái ngược với "soft" (phần mềm). Sự kết hợp này cho thấy dự án của ông sẽ cạnh tranh trực tiếp với Microsoft.

Thông tin này được chính ông Musk chia sẻ trên tài khoản X của mình. Ông viết: "Đó là một cái tên châm biếm, nhưng dự án thì rất nghiêm túc!".

"Do các công ty phần mềm như Microsoft không tự sản xuất bất kỳ phần cứng vật lý nào, việc mô phỏng họ hoàn toàn bằng AI là điều khả thi", vị tỷ phú giải thích thêm.

Chatbot Grok của Musk cũng xác nhận dự án tồn tại, và mô tả Macrohard như một thử nghiệm táo bạo: sử dụng AI để vận hành toàn bộ doanh nghiệp, từ lập trình, quản lý đến phát triển sản phẩm. Macrohard dự kiến sẽ tung ra các giải pháp phần mềm như tác nhân lập trình, công cụ tạo ảnh, tự động hóa quy trình và hệ thống đa tác nhân phối hợp, tất cả đều do Grok điều khiển.

Theo hồ sơ mà tờ Business Insider tiếp cận được, xAI đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Macrohard ngày 1/8 tại Mỹ. Đơn cho biết phạm vi sử dụng gồm “chương trình máy tính tạo sinh giọng nói, văn bản” và “tác nhân AI”.

Đây không phải là lần đầu tiên Elon Musk nhắc đến cụm từ Macrohard. Năm 2021, ông từng đăng tải dòng trạng thái "Macrohard>>Microsoft".

Tuy vậy, dự án này chỉ thực sự thành hình sau khi X.AI chi 2.300 USD để đăng ký nhãn hiệu. Mặc dù thông tin về sản phẩm còn rất mơ hồ, các tài khoản có tích xanh trên X đã bắt đầu lan truyền hình ảnh do AI tạo ra và gợi ý về tiền mã hóa, cho thấy các nhà đầu tư đã bắt đầu quan tâm.

Lịch sử đặt tên cho thấy Musk có xu hướng ưu tiên cái tên hơn là ý tưởng. Điều này từng xảy ra với X. Trước khi trở thành PayPal, ông đã muốn dịch vụ ngân hàng này có tên là X. Sau đó, vào năm 2020, con trai của ông cũng được đặt tên là X (X Æ A-12 Musk). Và gần đây nhất, Twitter chính thức đổi tên thành X vào năm 2023.

Tất cả những dấu hiệu này cho thấy Macrohard dường như cũng là một cách tiếp cận tương tự: một dịch vụ AI tổng quát, đồng thời là lời tuyên bố không hài lòng với Microsoft.