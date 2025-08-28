Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ AI

Dự án kỳ lạ đối đầu Microsoft của Elon Musk

  • Thứ năm, 28/8/2025 05:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tỷ phú Elon Musk vừa công bố dự án mới mang tên Macrohard, một đối thủ cạnh tranh với Microsoft, và khẳng định đây là một dự án "rất nghiêm túc" dù cái tên mang tính châm biếm.

Elon Musk tham vọng cạnh tranh với Microsoft bằng một công ty với cái tên châm biếm. Ảnh: Cybernews.

Hệ điều hành Windows 11 của Microsoft đã vấp phải không ít chỉ trích gần đây khi gặp phải nhiều lỗi gây khó chịu cho người dùng. Trước tình hình đó, người đứng sau sự thay đổi của Twitter, Elon Musk, đã thông báo về "Macrohard", một giải pháp thay thế "thuần AI".

Cái tên "Macrohard" mà Elon Musk đặt cho dự án mới của mình là một cách chơi chữ đầy châm biếm. Theo đó, "macro" (lớn, vĩ mô) là từ đối lập với "micro" (nhỏ, vi mô), trong khi "hard" (phần cứng) trái ngược với "soft" (phần mềm). Sự kết hợp này cho thấy dự án của ông sẽ cạnh tranh trực tiếp với Microsoft.

Thông tin này được chính ông Musk chia sẻ trên tài khoản X của mình. Ông viết: "Đó là một cái tên châm biếm, nhưng dự án thì rất nghiêm túc!".

"Do các công ty phần mềm như Microsoft không tự sản xuất bất kỳ phần cứng vật lý nào, việc mô phỏng họ hoàn toàn bằng AI là điều khả thi", vị tỷ phú giải thích thêm.

Chatbot Grok của Musk cũng xác nhận dự án tồn tại, và mô tả Macrohard như một thử nghiệm táo bạo: sử dụng AI để vận hành toàn bộ doanh nghiệp, từ lập trình, quản lý đến phát triển sản phẩm. Macrohard dự kiến sẽ tung ra các giải pháp phần mềm như tác nhân lập trình, công cụ tạo ảnh, tự động hóa quy trình và hệ thống đa tác nhân phối hợp, tất cả đều do Grok điều khiển.

Theo hồ sơ mà tờ Business Insider tiếp cận được, xAI đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Macrohard ngày 1/8 tại Mỹ. Đơn cho biết phạm vi sử dụng gồm “chương trình máy tính tạo sinh giọng nói, văn bản” và “tác nhân AI”.

Đây không phải là lần đầu tiên Elon Musk nhắc đến cụm từ Macrohard. Năm 2021, ông từng đăng tải dòng trạng thái "Macrohard>>Microsoft".

Tuy vậy, dự án này chỉ thực sự thành hình sau khi X.AI chi 2.300 USD để đăng ký nhãn hiệu. Mặc dù thông tin về sản phẩm còn rất mơ hồ, các tài khoản có tích xanh trên X đã bắt đầu lan truyền hình ảnh do AI tạo ra và gợi ý về tiền mã hóa, cho thấy các nhà đầu tư đã bắt đầu quan tâm.

Lịch sử đặt tên cho thấy Musk có xu hướng ưu tiên cái tên hơn là ý tưởng. Điều này từng xảy ra với X. Trước khi trở thành PayPal, ông đã muốn dịch vụ ngân hàng này có tên là X. Sau đó, vào năm 2020, con trai của ông cũng được đặt tên là X (X Æ A-12 Musk). Và gần đây nhất, Twitter chính thức đổi tên thành X vào năm 2023.

Tất cả những dấu hiệu này cho thấy Macrohard dường như cũng là một cách tiếp cận tương tự: một dịch vụ AI tổng quát, đồng thời là lời tuyên bố không hài lòng với Microsoft.

Elon Musk khi thiết kế Cybertruck: 'Đừng trái ý tôi!'

Trong cuốn Tiểu sử Elon Musk, tác giả Walter Isaacson đưa người đọc đến những câu chuyện đằng sau vị tỷ phú phức tạp, như cách ông cùng lúc điều hành loạt doanh nghiệp Tesla, SpaceX và Twitter. Nguồn cảm hứng để thiết kế ra chiếc xe Cybertruck cũng được nhắc đến. Việc Elon Musk kiên định với thiết kế lạ lùng của mẫu xe bán tải, thậm chí đến mức cực đoan, cho thấy tính cách của vị tỷ phú.

Hành động không ngờ của Elon Musk với Mark Zuckerberg

Cả Meta và Mark Zuckerberg đều đã nhận được thư ngỏ mua lại OpenAI từ tỷ phú Elon Musk nhưng quyết định không tham gia vào thương vụ.

15:44 22/8/2025

GrokAI của Elon Musk tạo clip khiêu dâm

Tính năng mới trên Grok, chatbot của xAI do Elon Musk sở hữu, đang gây ra một làn sóng tranh cãi lớn khi dễ dàng tạo ra video khiêu dâm của người nổi tiếng.

16:52 6/8/2025

Elon Musk trở lại

Elon Musk tuyên bố trực tiếp giám sát nhà máy sản xuất chip của Samsung tại Texas cho Tesla. Nhiều người ví CEO Tesla đã trở lại "chế độ nhà sáng lập".

09:15 30/7/2025

Việt Anh

Elon Musk lập công ty Microsoft Elon Musk Tiền mã hóa Elon Musk. xAI Microsoft Chatbot Grok A-12 Windows 11 X

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Microsoft

    Microsoft

    Microsoft là công ty đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Redmond, Washinton. Công ty phát triển, sản xuất, cấp phép, hỗ trợ và bán phần mềm máy tính, thiết bị điện tử, máy vi tính và dịch vụ.

    • Cổ phiếu: MSFT
    • CEO: Satya Nadella (Feb 4, 2014–)
    • Thành lập: Ngày 4 tháng 4 năm 1975
    • Trụ sở: Redmond, Washington, United States
    • Sáng lập: Bill Gates, Paul Allen

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý