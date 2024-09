Elon Musk so sánh Sam Altman với nhân vật ác bậc nhất màn ảnh

Tỷ phú Elon Musk đã ví Sam Altman với nhân vật Little Finger, kẻ gian hùng âm thầm giật dây gây nên những cuộc chiến đẫm máu trong series "Game of Thrones".

Elon Musk âm thầm chỉ trích Sam Altman sau khi bà Mira Murati, Giám đốc Công nghệ của OpenAI quyết định rời công ty. Ảnh: Deadline.

Trong một bài đăng mới đây trên X, tỷ phú Elon Musk dường như đang âm thầm chỉ trích Sam Altman sau khi bà Mira Murati, Giám đốc Công nghệ của OpenAI quyết định rời công ty.

"Sam Altman là Little Finger", Musk viết trên X ngày 26/9. Bản chất tàn bạo của chính trị và lòng tham quyền lực là những chủ đề lớn của series truyền hình "Game of Thrones" và Petyr Baelish - biệt danh Little Finger chính là một trong những biểu tượng rõ ràng nhất của sự tàn bạo và tham lam đó.

Chính Little Finger là kẻ đã âm thầm giật dây toàn bộ những cuộc xung đột đẫm máu trong "Game of Thrones" và khiến cuộc sống của biết bao nhân vật khác bị hủy hoại.

Ông Musk đăng thông điệp này sau khi thấy một người dùng khác chia sẻ 4 bức ảnh cho thấy Sam Altman chụp cùng Mira Murati và những người đồng sáng lập Greg Brockman và Ilya Sutskever. Mỗi bức ảnh cho thấy một trong bốn cựu giám đốc cấp cao đều bị xóa khỏi hình ảnh.

Trong khi Sam Altman là CEO và gương mặt đại diện của OpenAI, CTO Mira Murati mới là người trực tiếp lãnh đạo đội ngũ tạo ra “siêu AI”.

Trong một bài viết vào năm 2023 trên Time, tạp chí đã phỏng vấn các nhân sự cấp cao của OpenAI trong đó có CEO Sam Altman, gọi Mira Murati là “creator” hay người đã tạo ra ChatGPT.

Thông thường trong các công ty, CEO là người phụ trách vận hành chung, còn CTO hay giám đốc kỹ thuật là người đứng đầu đội ngũ thiết kế, kỹ sư và kỹ thuật trực tiếp tạo ra sản phẩm.

“Murati lãnh đạo nhóm phát triển DALL-E, AI để tạo tác phẩm nghệ thuật dựa trên văn bản và ChatGPT, chatbot AI gây sốt vì có thể trả lời lưu loát các câu hỏi phức tạp”, theo Time.

DALL-E và ChatGPT cũng là 2 sản phẩm AI được quan tâm nhất của công ty nghiên cứu OpenAI. Không chỉ sở hữu sản phẩm, đội ngũ kỹ thuật của OpenAI còn phát triển GPT-3, mô hình làm nền tảng cho cả 2 AI.

Altman, Musk cùng thành lập phòng nghiên cứu phi lợi nhuận OpenAI vào 2015, với hàng chục triệu USD tài trợ đến từ Musk. Trong nhiều năm, Altman dựa vào danh tiếng và tài chính của Musk để đưa OpenAI đến thành công.

Cả 2 đã xây dựng "liên minh" nhằm ngăn chặn sự thống trị của Google trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). Dù vậy khi thời thế thay đổi, Musk đã tuyên chiến với Altman và chính OpenAI.

Theo New York Times, Elon Musk đã có lần thứ hai khởi kiện OpenAI, CEO Sam Altman cùng một số người khác do vi phạm các thỏa thuận được ký kết vào năm 2015.

Cũng giống đơn kiện đầu tiên vào tháng 2 năm nay, đơn kiện mới nhất được đệ trình lên tòa án liên bang tại Carlifornia ngày 5/8 tố cáo Sam Altman cùng Greg Brockman, đồng sáng lập OpenAI đã lừa dối Musk để đặt lợi nhuận và lợi ích thương mại lên trên “lợi ích của nhân loại”.