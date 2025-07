Elon Musk lại có trong tay công ty 200 tỷ USD

Sau khi ra mắt mô hình Grok 4, xAI, công ty AI của Elon Musk được cho là đang đàm phán để huy động thêm vốn với mức định giá lên tới 200 tỷ USD.

Startup trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk huy động thêm vốn với mức định giá lên tới 200 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Bloomberg ngày 11/7 dẫn nguồn tin nội bộ cho biết xAI, công ty AI của Elon Musk được cho là đang đàm phán để huy động thêm vốn với mức định giá lên tới 200 tỷ USD .

Hiện tại, xAI đã huy động được 10 tỷ USD , chia đều giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Nguồn tin cho biết công ty AI của tỷ phú Elon Musk đang tiếp tục huy động thêm 10 tỷ USD , nâng tổng số vốn mới lên 20 tỷ USD .

Cũng theo nguồn tin này, tỷ phú Elon Musk và công ty xAI đã chờ đợi cho đến khi chính thức ra mắt Grok 4, phiên bản mới của chatbot AI dựa trên dữ liệu nền tảng mạng xã hội X để tiến hành nỗ lực gây quỹ bổ sung.

Grok là câu trả lời của xAI đối với các mô hình như ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google, với khả năng phân tích hình ảnh và phản hồi các câu hỏi.

Hiện tại, kỳ vọng dành cho Grok 4 ở mức rất cao. Mô hình AI mới nhất từ xAI được so sánh với phiên bản mới nhất từ OpenAI, GPT-5 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối mùa hè này.

"Đối với các câu hỏi học thuật, Grok 4 thậm chí còn cho câu trả lời tốt hơn trình độ tiến sĩ trong mọi môn học và không có ngoại lệ nào. Nó vẫn chưa phát minh ra công nghệ hoặc khám phá vật lý mới, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian", Elon Musk phát biểu.

Grok 4 cho thấy những kết quả ấn tượng trong các bài kiểu tra hiệu suất Humanity’s Last Exam - thước đo khả năng của AI trong việc trả lời hàng nghìn câu hỏi về các chủ đề như toán học, nhân văn và khoa học tự nhiên.

Kết quả, mô hình AI này đạt 25.4% (khi không dùng công cụ) và Grok 4 Heavy đạt 44.4% (khi có dùng công cụ). Để so sánh, thành tích này hoàn vượt trội so với Gemini 2.5 Pro và o3 của OpenAI. Bên cạnh đó, Grok 4 cũng lập kỷ lục điểm số mới trong bài kiểm tra ARC-AGI-2 về khả năng giải câu đố với 16.2%, gần gấp đôi so với mô hình Claude Opus 4.