Elon Musk công bố 'AI thông minh nhất thế giới'

Grok, chatbot AI của Elon Musk vừa chính thức ra mắt phiên bản thứ 4 với lời hứa hẹn về kiến thức chuyên sâu ở mọi lĩnh vực học thuật, thậm chí vượt qua cả trình độ tiến sĩ.

Grok 4, phiên bản mới của chatbot AI dựa trên dữ liệu nền tảng mạng xã hội X chính thức ra mắt từ ngày 10/7. Ảnh: Geekflare.

Tối 10/7 (giờ Mỹ), trong buổi phát trực tiếp kéo dài một giờ, tỷ phú Elon Musk và công ty xAI đã chính thức công bố Grok 4, phiên bản mới của chatbot AI dựa trên dữ liệu nền tảng mạng xã hội X.

Grok là câu trả lời của xAI đối với các mô hình như ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google, với khả năng phân tích hình ảnh và phản hồi các câu hỏi.

Hiện tại, kỳ vọng dành cho Grok 4 ở mức rất cao. Mô hình AI mới nhất từ xAI được so sánh với phiên bản mới nhất từ OpenAI, GPT-5 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối mùa hè này.

"Đối với các câu hỏi học thuật, Grok 4 thậm chí còn cho câu trả lời tốt hơn trình độ tiến sĩ trong mọi môn học và không có ngoại lệ nào. Nó vẫn chưa phát minh ra công nghệ hoặc khám phá vật lý mới, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian", Elon Musk phát biểu.

Grok 4 cho thấy những kết quả ấn tượng trong các bài kiểu tra hiệu suất Humanity’s Last Exam - thước đo khả năng của AI trong việc trả lời hàng nghìn câu hỏi về các chủ đề như toán học, nhân văn và khoa học tự nhiên.

Kết quả, mô hình AI này đạt 25.4% (khi không dùng công cụ) và Grok 4 Heavy đạt 44.4% (khi có dùng công cụ). Để so sánh, thành tích này hoàn vượt trội so với Gemini 2.5 Pro và o3 của OpenAI. Bên cạnh đó, Grok 4 cũng lập kỷ lục điểm số mới trong bài kiểm tra ARC-AGI-2 về khả năng giải câu đố với 16.2%, gần gấp đôi so với mô hình Claude Opus 4.

Cùng với Grok 4 và Grok 4 Heavy, xAI ra mắt gói đăng ký AI đắt nhất từ trước đến nay với mức giá 300 USD /tháng có tên SuperGrok Heavy. Người đăng ký gói này sẽ được trải nghiệm sớm Grok 4 Heavy cũng như được truy cập sớm các tính năng mới.