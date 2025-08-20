Elon Musk dừng kế hoạch lớn

Thay vì lập một đảng chính trị mới, Musk và các cộng sự đang cân nhắc sử dụng khối tài sản khổng lồ để ủng hộ Phó Tổng thống JD Vance nếu ông ra tranh cử tổng thống năm 2028.

Tháng trước, CEO Tesla từng công khai tuyên bố sẽ lập America Party để đại diện cho những cử tri Mỹ không hài lòng với 2 đảng lớn hiện tại. Ảnh: New York Times.

Musk nói với các đồng minh rằng ông muốn tập trung điều hành các công ty, đồng thời không muốn làm phật lòng những nhân vật quyền lực trong đảng Cộng hòa bằng cách lập ra một đảng thứ 3, làm phân tán số phiếu GOP, Wall Street Journal đưa tin.

Động thái này đã thay đổi đáng kể so với hồi đầu tháng trước. Khi đó, vị tỷ phú tuyên bố sẽ thành lập America Party nhằm đại diện cho những cử tri Mỹ không hài lòng với 2 đảng lớn.

Trong quá trình cân nhắc, CEO Tesla đặc biệt chú trọng đến việc duy trì quan hệ với Phó Tổng thống JD Vance. Phó Tổng thống được xem là nhân vật tiềm năng kế thừa phong trào MAGA của ông Trump.

Musk đã giữ liên lạc với Vance trong vài tuần gần đây. Ông thừa nhận với một số cộng sự rằng việc thành lập đảng riêng có thể làm tổn hại quan hệ với Phó Tổng thống.

Một số nguồn tin cho biết CEO Tesla và các cộng sự đang tính đến khả năng sử dụng nguồn lực tài chính khổng lồ để hậu thuẫn Vance nếu ông ra tranh cử tổng thống vào năm 2028. Trong cuộc bầu cử 2024, Musk đã chi gần 300 triệu USD để hỗ trợ Trump và các ứng viên Cộng hòa khác.

Với Vance, việc giữ được sự ủng hộ của Musk có thể là yếu tố quyết định cho tham vọng tranh cử tổng thống. Ảnh: Ansafoto.

Các cộng sự thân cận của Musk nhấn mạnh rằng ông chưa chính thức loại bỏ khả năng lập đảng mới và có thể thay đổi quyết định khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đến gần. Nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa tiếp cận những nhân vật có tiếng đã công khai ủng hộ ý tưởng thành lập một đảng chính trị mới, hay những nhóm có thể hỗ trợ đưa tên đảng ra lá phiếu tại các bang then chốt.

Một cuộc họp với một tổ chức chuyên vận hành các chiến dịch của đảng thứ 3 vào cuối tháng 7 đã bị hủy. Những người tham gia được thông báo rằng Musk muốn tập trung vào công việc kinh doanh.

Nếu CEO Tesla thực sự gác lại kế hoạch, Đảng Cộng hòa sẽ có thêm lợi thế trước bầu cử giữa kỳ năm sau. Trước đây, các đảng thứ 3 thường lấy đi phiếu bầu của 2 đảng chính, theo Wall Street Journal.

Với Vance, việc giữ Musk đứng về phía mình có thể là yếu tố then chốt cho tham vọng tranh cử tổng thống. Trong năm 2024, ủy ban hành động chính trị của Musk - America PAC - đã chi hàng triệu USD tại các bang chiến trường như Pennsylvania để giúp Trump giành chiến thắng.

Khi được hỏi, người phát ngôn của Vance dẫn lời phó tổng thống trong một cuộc phỏng vấn với trang Gateway Pundit hồi đầu tháng. Trong đó, Vance khẳng định việc tách khỏi Trump và phong trào bảo thủ là một sai lầm. “Tôi hy vọng đến thời điểm bầu cử giữa kỳ, ông ấy sẽ quay trở lại với chúng ta”, Phó Tổng thống Mỹ nói.

Trước đó, Musk từng công khai xung đột với Trump. CEO Tesla cho rằng vị tổng thống này khó có thể ngồi trong Nhà Trắng nếu thiếu sự ủng hộ của ông, đồng thời chỉ trích gói chi tiêu và thuế mà Trump thúc đẩy.

Vào tháng 7, vị tỷ phú nói với hơn 200 triệu người theo dõi trên X rằng ông sẽ thành lập America Party với mục tiêu tranh cử tại Hạ viện và Thượng viện trong năm tới. Musk lập luận rằng đạo luật do Trump hậu thuẫn bao gồm quá nhiều khoản chi của chính phủ.

Với tư cách từng đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ trước khi rời chính quyền Trump vào cuối tháng 5, Musk thậm chí còn dọa sẽ ủng hộ các ứng viên chống lại những nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận.

Dù từng khẩu chiến, nhưng có dấu hiệu cho thấy Trump và Musk đã tạm “đình chiến”. Hai bên đã ngừng công kích nhau trên mạng xã hội. Trump thậm chí đăng trên Truth Social cuối tháng 7 rằng ông muốn CEO Tesla và các công ty của ông “phát triển mạnh”, coi đó là điều tốt cho nước Mỹ.

Trước đó, Trump từng nói có thể chấm dứt các hợp đồng liên bang của Musk. Tuy nhiên, sau khi rà soát, chính quyền Trump xác định hầu hết hợp đồng của SpaceX đều có tính sống còn đối với Bộ Quốc phòng và NASA. SpaceX còn có thể hưởng lợi từ sắc lệnh hành pháp Trump ký tuần trước, yêu cầu nới lỏng thủ tục cấp phép cho các chuyến bay tên lửa.