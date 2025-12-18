Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sam Altman - Người Kiến Tạo Cuộc Chơi AI Toàn Cầu

Sách viết về cuộc đời của Sam Altman từ thời thơ ấu ở St. Louis (bang Missouri, Mỹ), bỏ dở Stanford để khởi nghiệp cho đến khi trở thành người dẫn dắt OpenAI. Tác phẩm còn đưa người đọc vào những biến động nội bộ đáng chú ý của OpenAI như cuộc đảo chính năm 2023, khi Altman bị sa thải và trở lại vị trí CEO chỉ sau vài ngày.

Elon Musk chửi nhân sự OpenAI là 'đồ ngu', Sam Altman choáng váng

  • Thứ năm, 18/12/2025 09:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tháng 2/2018, Elon Musk quyết định rời khỏi OpenAI sau cuộc họp không mấy dễ chịu với hội đồng quản trị, khiến Sam Altman phải vật lộn tìm cách xoay sở nguồn vốn.

Sau một thời gian giằng co, ông thông báo với Altman rằng mình sẽ rời khỏi OpenAI.

Thực ra, nếu Musk chịu ở lại thêm hai tháng nữa, ông đã có thể chứng kiến GPT-1 - xây dựng trên mô hình Transformer - ra đời, và có lẽ sẽ thay đổi quyết định.

Nhưng vào thời điểm đó, Musk đã quyết tâm ra đi. Sau mọi nỗ lực níu giữ vô ích, để duy trì sự ổn định và trật tự trong tổ chức, Altman đề nghị tổ chức họp toàn thể nhân sự, tạo cơ hội cho Musk giải thích và nói lời tạm biệt với các thành viên.

Elon Musk anh 1

Elon Musk ra đi khiến Sam Altman gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Sky News.

Vào một ngày tháng 2 lạnh giá, toàn thể nhân sự tập trung trong phòng họp trên tầng thượng của công ty. Cuộc họp mở đầu bằng lời cảm ơn của Altman, anh bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Musk, đồng thời cho biết Musk sẽ dành nhiều tâm sức hơn cho công việc tại Tesla.

Thế nhưng, khi bước vào phần hỏi đáp, phong cách thẳng thắn, thậm chí có phần liều lĩnh của Musk lại một lần nữa bộc lộ. Ông khẳng định mình sẽ không rời khỏi lĩnh vực AI và dự định tiếp tục thúc đẩy các nghiên cứu liên quan tại Tesla. Musk còn chỉ trích tiến độ của OpenAI là quá chậm: “Tôi cho rằng OpenAI cần phải hành động nhanh hơn.” Ở Thung lũng Silicon, “hành động nhanh” là thuật ngữ nổi tiếng thường được các công ty khởi nghiệp dùng làm khẩu hiệu cổ vũ tinh thần xông pha. Vế tiếp theo của câu nói này là phá vỡ những khuôn mẫu, chúng thường được treo trên tường của nhiều công ty công nghệ, trong đó có cả Facebook.

Lúc đó, một thực tập sinh đứng dậy chất vấn: “Elon, anh nói như vậy là vô trách nhiệm, anh từng nghĩ đến vấn đề an toàn của AI chưa?” Musk lập tức nổi giận, gọi thực tập sinh này - có lẽ ông còn chẳng biết tên - là “đồ ngu”. Những tình huống độc đoán như vậy vốn đã quen thuộc ở Tesla và SpaceX, nhưng tại OpenAI thì đây là lần đầu tiên xảy ra.

Cả hội trường lập tức im bặt. Musk nhận ra mình đã mất bình tĩnh, vội vàng kết thúc cuộc họp rồi hấp tấp rời đi. Phần lớn nhân sự của OpenAI có mặt hôm đó về sau không còn gặp lại ông nữa.

Sau sự việc, Altman đã xử lý tình huống khó xử ấy theo cách nhẹ nhàng. Anh làm tặng cho thực tập sinh kia một chiếc cúp có khắc chữ “Đồ ngu”, đặt trên một bệ nhỏ rồi trao cho anh ấy. “Đôi khi bạn phải tự tìm chút niềm vui,” Altman nhớ lại, “đó chính là thứ hình thành nên văn hóa công ty.”

Không lâu sau, trang web chính thức của OpenAI công bố: Elon Musk sẽ rời khỏi Hội đồng Quản trị của OpenAI, nhưng tiếp tục hỗ trợ dưới hình thức tài trợ và cố vấn. Thông cáo giải thích rằng, do Tesla ngày càng tập trung vào phát triển phương diện AI, nên quyết định này sẽ giúp loại bỏ những xung đột tiềm ẩn mà Elon có thể gặp phải trong tương lai.

Để trấn an tinh thần nhân viên và những người ủng hộ, thông báo còn liệt kê một nhóm nhà tài trợ mới. Thế nhưng, ai tinh ý cũng đều hiểu rằng, xét cả tầm ảnh hưởng và độ sâu của túi tiền, những nhà tài trợ mới này hoàn toàn không thể sánh với Musk.

Chu Hằng Tinh / Alpha Books & NXB Công Thương

Elon Musk Elon Musk OpenAI Sam Altman chatGPT

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

