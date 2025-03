Elon Musk bị đe dọa tước quyền lợi

Các nhà lập pháp New York có thể thu hồi quyền bán hàng trực tiếp của Tesla tại 5 cơ sở hiện có, mở đường cho các nhà sản xuất xe điện khác tham gia thị trường.

Bang New York đang xem xét một dự luật do Thượng nghị sĩ Pat Fahy, thành viên Đảng Dân chủ tại thành phố Albany (New York), đề xuất nhằm thu hồi giấy phép bán hàng trực tiếp của Tesla.

Nếu dự luật này được thông qua, Tesla sẽ không thể tiếp tục vận hành các cơ sở bán hàng tại New York sau tháng 7/2026, theo Politico.

Bà Fahy nhấn mạnh rằng dự luật không chỉ nhắm vào Tesla mà còn nhằm tạo ra một sân chơi công bằng cho các nhà sản xuất xe điện khác.

“Dù có làm gì đi nữa, chúng ta cũng phải tước quyền lợi này khỏi Elon Musk. Ông ta đang góp phần kéo chúng ta thụt lùi”, bà Fahy phát biểu.

Tesla hiện có 5 cơ sở bán hàng trực tiếp tại New York. Ảnh: Reuters.

Mô hình bán hàng trực tiếp của Tesla đã gây tranh cãi từ lâu. Trong khi nhiều bang của Mỹ áp dụng luật nhượng quyền bắt buộc các hãng xe bán thông qua đại lý, Tesla được phép vận hành 5 cơ sở bán hàng trực tiếp tại New York theo một thỏa thuận từ năm 2014. Các đại lý ôtô truyền thống đang nỗ lực loại bỏ mô hình này.

Hạ nghị sĩ Bobby Carroll (đảng viên Dân chủ) cũng đang đề xuất dự luật nhằm chấm dứt hoàn toàn mô hình bán hàng trực tiếp, cho rằng cách tiếp cận này chỉ làm gia tăng quyền lực cho các tỷ phú và gây bất lợi cho các doanh nghiệp nhỏ.

“Hệ thống nhượng quyền tuy không hoàn hảo, nhưng rõ ràng tốt hơn so với việc để một vài cá nhân kiểm soát thị trường”, ông Carroll nhận định.