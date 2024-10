Elon Musk bật nhảy trên sân khấu vận động tranh cử của ông Trump

Tỷ phú Elon Musk hôm 5/10 xuất hiện tại buổi vận động tranh cử của ông Trump ở Butler, Pennsylvania. Ông chủ Tesla đã phấn khích bật nhảy tới 2 lần trong sự kiện.

Elon Musk xuất hiện cùng ông Donald Trump tại nơi cựu tổng thống bị ám sát hụt hồi tháng 7. Ảnh: New York Times.

Tại buổi vận động tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, Elon Musk mặc áo khoác thể thao, bên trong mặc áo phông in dòng chữ “Chiếm đóng sao Hỏa”, New York Times đưa tin. Ông đội chiếc mũ bóng chày màu đen in khẩu hiệu: “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA).

Ông Musk nhận được tiếng reo hò từ đám đông khi ông Trump giới thiệu vị tỷ phú lên sân khấu tại đúng nơi vụ ám sát bất thành hôm 13/7 xảy ra. Cựu tổng thống dành nhiều lời có cánh cho người đàn ông giàu nhất thế giới, vì đã xây dựng thành công một thương hiệu ôtô Mỹ và “bảo vệ quyền tự do ngôn luận” thông qua nền tảng X.

Vị tỷ phú đã phấn khích tới mức giơ hai tay lên trời và bật nhảy hai lần. Ông Musk còn thúc giục đám đông hô vang: “Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!”, một lời nhắc về vụ ứng cử viên đảng Cộng hòa bị bắn hồi tháng 7.

Trong bài phát biểu ngắn gọn, ông Musk nhắc lại những điều từng đề cập trên mạng xã hội, trong đó có tuyên bố vô căn cứ rằng đảng Dân chủ muốn tước đi quyền bỏ phiếu của cử tri Mỹ.

“Phe bên kia muốn đi tước quyền tự do ngôn luận", ông Musk phát biểu. "Họ muốn tước đi quyền sở hữu vũ khí. Họ muốn tước đi quyền bỏ phiếu”.

“Tổng thống Trump phải chiến thắng để bảo vệ Hiến pháp. Ông ấy phải thắng để bảo vệ nền dân chủ Mỹ”, ông Musk nói thêm.

Mặc dù từng chỉ trích lẫn nhau, ông Trump và ông Musk đã tương tác qua lại trong những tháng gần đây. Vị tỷ phú công khai ủng hộ cựu tổng thống trên X, chỉ vài phút sau khi vụ ông Trump bị ám sát hụt lần đầu ở Butler.

Sự kiện hôm 5/10 là lần đầu tiên ông Musk phát biểu tại cuộc mít tinh của ứng viên đảng Cộng hòa, dù trước đó ông thường xuyên nhắc tới ông Trump trên X.

Ông Musk còn rót tiền vào America PAC - một siêu ủy ban hành động chính trị - tập trung vào vận động trực tiếp hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump tại các bang dao động. Hồi tháng 8, ông chủ của X cũng phỏng vấn trực tuyến cựu tổng thống trên chính nền tảng này.

Khác với sự kiện lần trước, ông Trump lần này phát biểu sau tấm kính chống đạn. Đây là cảnh tượng quen thuộc đối với người Mỹ trong gần ba tháng qua.