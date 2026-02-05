Elmich xây dựng hệ sinh thái sống xanh từ gian bếp đến học đường

BST gia dụng ceramic cao cấp “Chạm vào xanh” thể hiện tuyên ngôn sống hiện đại của Elmich, nơi thẩm mỹ chuẩn châu Âu, an toàn sức khỏe và tinh thần bền vững được kết hợp hài hòa.

Từ gian bếp gia đình đến học đường, Elmich đang thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội.

BST “Chạm vào xanh” - phong cách sống hiện đại trong gian bếp

Elmich khẳng định vị thế tiên phong trong định hình tiêu chuẩn sống xanh khi biến sản phẩm gia dụng thành biểu tượng phong cách sống. Với chiến dịch “Chạm vào xanh”, thương hiệu mang đến hàng loạt bộ sưu tập (BST) mới như Harmony, Mocha, Aqua Vita, BlueBerry, River Stone…

BST Blueberry nổi bật với gam màu của quả việt quất, giúp gian bếp thêm trẻ trung và sang trọng.

Các BST lần này mang hơi thở thiên nhiên vào không gian bếp hiện đại. Harmony gợi sự cân bằng từ rừng thông Bắc Âu, Mocha mang sắc nâu ấm của hạt cà phê Tuscany, Aqua Vita tạo cảm giác tươi mát, BlueBerry nổi bật với gam màu của quả việt quất, trong khi River Stone gợi sự vững chãi của dải đá ven suối Bắc Âu. Tất cả cùng tạo nên những lựa chọn đa dạng, từ tinh tế đến năng động, nhưng đều chung ý tưởng đưa thiên nhiên vào từng chi tiết.

BST gia dụng ceramic cao cấp Elmich Mocha mang đến hơi thở ấm áp, ngọt ngào cho từng khoảnh khắc sum vầy.

Điểm nhấn của BST gia dụng cao cấp “Chạm vào xanh” là sự cá nhân hóa gu thẩm mỹ. Theo đó, Elmich biến mỗi sản phẩm thành một phần câu chuyện cá nhân, để gian bếp không chỉ là nơi nấu ăn, mà còn là không gian thể hiện bản sắc riêng.

BST ceramic cao cấp Elmich River Stone mang cảm hứng sang trọng, thanh lịch cho gian bếp.

Từ đó, thương hiệu gia dụng này khéo léo đưa thiên nhiên vào từng bữa cơm gia đình, để mỗi khoảnh khắc nấu nướng trở thành trải nghiệm giàu cảm hứng. Người dùng không chỉ cảm nhận sự tiện lợi và an toàn chuẩn châu Âu, mà còn thấy mình sống trong không gian xanh - nơi thẩm mỹ và tính bền vững cùng hòa quyện.

Từ gian bếp đến học đường xanh - khi giá trị được lan tỏa

Khi tinh thần sống xanh ngày càng được chú trọng trong gian bếp gia đình, Elmich mở rộng định hướng phát triển ra cộng đồng. Với vai trò doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, thương hiệu triển khai các hoạt động hướng đến học đường, nơi góp phần hình thành tư duy và nhân cách của thế hệ trẻ.

Từ đây, dự án Học đường xanh được triển khai. Không chỉ dừng ở hoạt động trồng thêm cây xanh, dự án hướng đến giáo dục thế hệ tương lai bằng trải nghiệm, nơi Elmich đồng hành phụ huynh và nhà trường để gieo giá trị sống xanh cho trẻ em. Dự án Học đường xanh được xác định là bước đi chiến lược, bởi Elmich hiểu rằng để sống xanh trở thành thói quen bền vững thì cần được nuôi dưỡng từ những năm tháng đầu đời, nơi trẻ em học cách quan sát, trải nghiệm và hình thành ý thức về môi trường.

Elmich góp phần lan tỏa lối sống xanh cho thế hệ tương lai.

Từ đầu năm 2026, dự án Học đường xanh sẽ được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Đầu tiên là xây dựng con đường “Học đường xanh - vui bước em đến trường”, để mỗi bước chân của các em đều in bóng những hàng cây xanh mát. Tiếp đó là lễ trồng cây gây rừng, hoạt động khởi động hành trình gieo mầm xanh không chỉ trong sân trường mà còn trong nhận thức của các em.

Lễ khởi động chiến dịch “Học đường xanh - gieo mầm tương lai” sáng ngày 30/1.

Không dừng ở đó, Elmich sẽ tổ chức hoạt động thứ hai mang tên “Học đường xanh - sống khỏe và sống xanh” với các chuyên đề tại nhiều điểm trường, nơi học sinh được trực tiếp tham gia, trải nghiệm và học hỏi về lối sống xanh. Những buổi chuyên đề này được thiết kế như hoạt động tương tác, giúp trẻ em hiểu rằng bảo vệ môi trường là phải hành động cụ thể. Song song, hoạt động thứ 3 với tên gọi “Học đường xanh - gieo mầm tương lai”, Elmich còn xây dựng vườn ươm trong khuôn viên trường học để học sinh gieo hạt, chăm sóc và chứng kiến sự lớn lên của cây xanh. Đây là bài học về trách nhiệm, sự kiên nhẫn và cách trân trọng giá trị bền vững.

“Học đường xanh” vì thế không chỉ tạo ra không gian xanh, mà còn mang đến bài học không nằm trong sách giáo khoa. Elmich đồng hành phụ huynh và nhà trường trong hành trình này, để mỗi đứa trẻ được giáo dục bằng kiến thức, bằng trải nghiệm thực tế, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và ý thức sống xanh.

Từ những BST gia dụng trong “Chạm vào xanh” đến hành trình Học đường xanh, Elmich đang kể câu chuyện xuyên suốt: Bắt đầu từ gian bếp gia đình, lan tỏa ra học đường và cộng đồng. Đây là cách thương hiệu khẳng định sống xanh là giá trị bền vững cần được gieo trồng, nuôi dưỡng và lan tỏa.