Elmich Việt Nam gieo nếp sống xanh từ những trải nghiệm thực tế

Chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” ghi dấu hành trình Elmich Việt Nam, báo Giáo dục và Thời đại cùng ấn phẩm Cầu vồng tuổi thơ đưa giáo dục xanh vào học đường.

Ngày 8/5, tại xã Bình Mỹ (Ninh Bình), Elmich Việt Nam phối hợp cùng báo Giáo dục và Thời đại, ấn phẩm Cầu vồng tuổi thơ tổ chức lễ bàn giao vườn ươm và tổng kết chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai”. Chương trình có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Czech tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương cùng nhiều giáo viên, học sinh.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng ban tổ chức chiến dịch, nhấn mạnh: “Lễ tổng kết không chỉ là dịp nhìn lại kết quả đạt được, mà còn là dấu mốc cho sự tiếp nối của giá trị tích cực mà chương trình mang lại cho học sinh và cộng đồng”.

Khách mời tham quan triển lãm ảnh về những hoạt động tiêu biểu trong chiến dịch.

Trong năm học 2025-2026, chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” được Elmich Việt Nam phối hợp cùng báo Giáo dục và Thời đại và ấn phẩm Cầu vồng tuổi thơ triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước với hoạt động trải nghiệm thực tế về môi trường cho học sinh. Không chỉ nằm ở con số, chiến dịch còn hướng tới sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của học sinh. Thông qua việc trực tiếp trồng cây, chăm sóc vườn ươm hay tham gia phân loại rác, các em được tiếp cận bài học về môi trường theo cách gần gũi và sinh động hơn, từ đó dần hình thành ý thức sống xanh trong đời sống hàng ngày.

Theo ban tổ chức, hơn 21.000 cây bóng mát được trồng tại xã Bình Mỹ (Ninh Bình), 4.000 cây nông nghiệp được triển khai ở Hà Nội và 27 vườn ươm học đường đã được xây dựng tại trường mầm non, tiểu học. Khoảng 45.000 học sinh, giáo viên tham gia chăm sóc và theo dõi cây trồng; hơn 10.000 người tham gia hoạt động trải nghiệm môi trường. Chuỗi ngày hội cũng thu gom 853 kg rác thải tái chế gồm nhựa, lon nhôm, giấy bìa và túi nylon.

Bà Phạm Thu Hiền, Tổng giám đốc Elmich Việt Nam, chia sẻ định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp thông qua hoạt động cộng đồng CSR.

Là doanh nghiệp mang tinh thần châu Âu và có mối liên hệ sâu sắc với Cộng hòa Czech, Elmich mong muốn không chỉ mang đến sản phẩm an toàn, chất lượng và chuẩn châu Âu cho gia đình Việt, mà còn góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, xanh và bền vững hơn.

Bà Phạm Thu Hiền, Tổng giám đốc Elmich Việt Nam, bày tỏ: “Chúng tôi hiểu rằng những thay đổi tích cực trong xã hội không nhất thiết phải bắt đầu từ điều lớn lao. Đôi khi, sự thay đổi bắt đầu từ việc rất nhỏ: Một cái cây được trồng, một thói quen tốt được hình thành hay một học sinh biết yêu hơn màu xanh quanh mình từ hôm nay”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức “tưới nước” bàn giao vườn ươm.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức “tưới nước” kích hoạt và bàn giao vườn ươm cho địa phương. Hình ảnh dòng nước được trao gửi mang ý nghĩa biểu trưng cho sự tiếp nối trách nhiệm giữa đơn vị triển khai, nhà trường và chính quyền địa phương trong hành trình chăm sóc, gìn giữ mô hình xanh. Nghi thức cũng đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xây dựng sang quá trình duy trì và phát huy hiệu quả vườn ươm học đường, để giá trị sống xanh được lan tỏa trong học sinh và cộng đồng.

Không chỉ dừng ở việc xây dựng không gian xanh trong học đường, chương trình còn ghi nhận sự đồng hành tích cực của nhà trường trong năm học 2025-2026. Thông qua hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm môi trường và chăm sóc vườn ươm, nhiều trường học từng bước đưa tinh thần sống xanh trở thành một phần gần gũi trong đời sống học đường.

Các đại biểu trao giấy chứng nhận cho các trường tích cực đồng hành cùng chiến dịch.

Cùng với đó, học bổng “Học đường Xanh” được trao tới học sinh vượt khó, bền bỉ theo đuổi việc học, trích từ nguồn doanh thu của gian hàng Elmich Việt Nam tại ngày hội châu Âu - Giáng sinh 2025. Hoạt động này không chỉ lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong thế hệ trẻ.

Qua mô hình được triển khai trong năm học 2025-2026, chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” cho thấy hiệu quả của giáo dục môi trường gắn với trải nghiệm thực tiễn. Trên nền tảng kết quả đạt được, chiến dịch được kỳ vọng mở rộng tại nhiều tỉnh, thành trong thời gian tới. Đồng hành cùng hành trình ấy, Elmich Việt Nam sẽ đồng hành cùng hoạt động vì môi trường và giáo dục, thể hiện mục tiêu phát triển bền vững (ESG) gắn hoạt động doanh nghiệp với giáo dục và trách nhiệm xã hội.