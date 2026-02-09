Elmich ra mắt BST gia dụng ceramic cao cấp ‘Chạm vào Xanh’

BST gia dụng ceramic cao cấp “Chạm vào Xanh” từ Elmich mang tinh thần sống xanh vào căn bếp Việt, kết hợp thiết kế hiện đại, chất liệu an toàn và cảm hứng bền vững cho Tết sum vầy.

BST ceramic Elmich “Chạm vào Xanh” trở thành bạn đồng hành, mang hơi thở hiện đại, an toàn và tinh tế cho những khoảnh khắc sum vầy ngày Tết.

Mang phong cách sống xanh vào từng mâm cơm Tết sum vầy

Trong nhịp sống hiện đại, căn bếp là nơi gắn kết cảm xúc và lưu giữ ký ức gia đình. Mỗi bữa ăn không chỉ là hương vị mà còn là tiếng cười, sự sẻ chia giữa các thế hệ. Với dụng cụ hiện đại và thân thiện môi trường, việc nấu ăn trở thành niềm vui, đồng thời giúp con trẻ hiểu hơn về giá trị sống xanh.

Màu sắc hiện đại và sang trọng của BST “Chạm vào Xanh” từ Elmich.

“Với tôi, căn bếp là nơi cả gia đình quây quần mỗi ngày. Tôi ưu tiên sản phẩm dễ dùng, gọn nhẹ và quan trọng nhất là an toàn cho sức khỏe. Khi sử dụng đồ gia dụng thân thiện môi trường, tôi thấy yên tâm hơn và bữa cơm cũng ấm áp hơn”, chị Lan Phương (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Elmich gắn kết hương vị Tết cùng phong cách sống bền vững

Elmich hiện diện trong căn bếp như người bạn đồng hành giàu cảm hứng, kết hợp tinh thần châu Âu hiện đại với sự thấu hiểu người Việt. Mỗi sản phẩm tinh tế về thiết kế, bền bỉ về chất liệu, góp phần định hình phong cách sống xanh. BST ceramic cao cấp “Chạm vào Xanh” thể hiện cam kết của Elmich trong việc cân bằng hiệu năng nấu nướng, thẩm mỹ và sức khỏe, giúp người dùng chạm đến sự an yên ngay trong gian bếp.

Được phát triển theo tiêu chuẩn châu Âu khắt khe, sản phẩm Elmich đạt chứng chỉ an toàn SGS. Đây là bảo chứng tin cậy cho người tiêu dùng Việt và khẳng định vai trò tiên phong trong xu hướng gia dụng xanh, bền vững.

Các sản phẩm Elmich đạt tiêu chuẩn an toàn SGS khắt khe của châu Âu, khẳng định chất lượng cao cấp, bền vững, thân thiện với môi trường và được công nhận quốc tế. Ảnh từ website thương hiệu.

Điểm nhấn của bộ sưu tập nằm ở lớp phủ ceramic Elmich cao cấp, không chứa PFAS, an toàn cho sức khỏe, phù hợp với xu hướng sống xanh đang lan tỏa mạnh mẽ. Đáy từ thế hệ mới giúp người dùng tiết kiệm điện năng lên đến 98%, không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường.

Thiết kế tối giản lấy cảm hứng thiên nhiên châu Âu tạo cảm giác thư thái trong từng thao tác nấu nướng. Người dùng còn được trải nghiệm vung kính thông minh, kết cấu thân thiện cùng cam kết “30 ngày xài vô tư - không thích hoàn tiền” để người dùng yên tâm lựa chọn.

Elmich đồng hành để biến căn bếp thành không gian của tình thân và cảm hứng sống xanh, hiện đại.

“Không đơn giản là thương hiệu gia dụng, Elmich mang đến phong cách sống bền vững, tiện nghi và đầy cảm xúc. Trong từng sản phẩm, Elmich gửi gắm tinh thần châu Âu hiện đại, từ thiết kế tinh tế, chất liệu an toàn đến công nghệ thông minh, nhưng vẫn thấu hiểu sâu sắc thói quen và tâm tình của người Việt. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa chuẩn mực Âu châu và nét ấm áp Á Đông, để căn bếp Việt trở thành nơi gia đình tìm thấy niềm vui. Đây cũng chính là cách Elmich hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững của mình, bằng cách bắt đầu từ những giá trị gần gũi nhất với mỗi gia đình”, đại diện Elmich cho hay.

Nhiều gia đình đã chia sẻ sự hài lòng khi trải nghiệm bộ sưu tập gia dụng ceramic cao cấp “Chạm vào Xanh”. Với họ, Elmich không chỉ dừng lại ở sản phẩm, mà còn thể hiện vai trò của một doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội, khi đồng hành cùng cộng đồng lan tỏa lối sống xanh và bền vững.

Anh Thanh Hiếu (Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự: “Tôi chọn Elmich vì sự tiện lợi, nhưng hơn hết là cảm giác yên tâm khi biết mình đang góp phần bảo vệ môi trường. Ngày Tết, nhìn con trẻ ríu rít bên mâm cơm, tôi thấy rõ rằng lựa chọn này đã mang lại niềm hạnh phúc bền vững và trọn vẹn cho cả gia đình”.

Ngày Tết, khi ta cùng nhau quây quần bên mâm cơm, cùng nâng chén trà nóng, cùng kể lại những câu chuyện cũ và mơ về những điều mới, căn bếp trở thành nơi lưu giữ ký ức.

Elmich đã và đang đồng hành để mỗi căn bếp không chỉ là nơi nấu ăn, mà là nơi khởi nguồn của hạnh phúc. Trong tiếng cười rộn ràng, trong hương thơm của món ăn, trong ánh mắt lấp lánh của người thân, ta thấy rõ rằng căn bếp chính là trái tim của gia đình, và Elmich là nhịp cầu nối để trái tim ấy luôn đập rộn ràng trong niềm hân hoan ngày Tết.