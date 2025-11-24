Elizabeth Holmes - cô gái sở hữu 5 tỷ USD, từng được ví với Steve Jobs

Elizabeth Holmes từng được nhiều tờ báo lớn so sánh với Steve Jobs và Bill Gates. Cô còn góp mặt trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes.

Bài báo trang bìa của Parloff trên tạp chí Fortune số ra ngày 12 tháng 6 năm 2014 đã lập tức đưa Elizabeth tỏa sáng thành ngôi sao. Bài phỏng vấn trên tờ Wall Street Journal cũng thu hút được sự chú ý, ngoài ra còn có một bài nữa ở Wired, nhưng không gì có thể sánh được với trang bìa tạp chí, nhất là khi trang bìa ấy đăng ảnh một phụ nữ trẻ đầy lôi cuốn mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, đánh mascara đậm viền quanh cặp mắt xanh sắc sảo, và tô son đỏ rực rỡ, bên cạnh là dòng tiêu đề hấp dẫn “VỊ CEO NÀY ĐANG ĐI TÌM MÁU”.

Đây là bài báo đầu tiên tiết lộ giá trị định giá của Theranos và thông tin Elizabeth sở hữu già nửa công ty. Bài báo cũng ví cô với Steve Jobs và Bill Gates - một sự so sánh giờ đây đã trở nên quen thuộc. Nhưng lần này, người đưa ra phép so sánh đó không phải George Shultz mà là vị giáo sư ngày xưa của cô ở Stanford, Channing Robertson. (Nếu Parloff đọc phần lời khai của Robertson trong phiên tòa với Fuisz, hẳn ông sẽ biết rằng Theranos trả Robertson 500.000 đô-la mỗi năm cho vai trò cố vấn). Parloff cũng viết về chứng sợ kim tiêm của Elizabeth - chi tiết này về sau được vô số các bài viết khác ra đời sau bài báo của của ông nhắc đi nhắc lại và trở thành một phần quan trọng trong huyền thoại về cô.

Elizabeth Holmes nhận giải thưởng Forbes Under 30 Doers từ Rudy Chavez, Chủ tịch của hãng đồng hồ xa xỉ Baume & Mercier. Ảnh: Forbes.

Khi các biên tập viên của Forbes đọc được bài viết này trên Fortune, họ lập tức cử phóng viên đi xác nhận thông tin về giá trị định giá của công ty và lượng cổ phần mà Elizabeth sở hữu, và chạy bài về cô ngay trong số tiếp theo. Với tiêu đề “Bloody Amazing” (tạm dịch: Máu là phải thế), bài báo vinh danh cô là “nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất”.

Hai tháng sau, cô trở thành một trong những gương mặt trang bìa cho ấn phẩm thường niên Forbes 400 viết về 400 người giàu nhất nước Mỹ. Theo sau đó là hàng loạt những bài tụng ca đăng trên USA Today, Inc., Fast Company, và Glamour, và các chuyên mục trên NPR, Fox Business, CNBC, CNN và CBS News.

Mật độ phủ sóng dày đặc trên truyền thông mang lại cho Elizabeth vô số lời mời tham dự các hội nghị và lễ trao giải. Elizabeth trở thành người trẻ nhất giành giải thưởng Horatio Alger cho những người Mỹ xuất sắc. Tạp chí Time đưa cô vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Tổng thống Obama chọn cô làm đại sứ doanh nhân toàn cầu cho nước Mỹ, và trường Y Harvard mời cô vào hội đồng cố vấn danh giá của mình.

Tuy bản thân Elizabeth là người rất thích thu hút sự chú ý, song sự nổi tiếng bất ngờ này không hoàn toàn xuất phát từ tác động của cô. Sự trỗi dậy của cô như cơn mưa rào làm thỏa mãn nỗi mong mỏi của công chúng muốn được thấy một nữ doanh nhân tạo dấu ấn đột phá trong thế giới công nghệ vốn vẫn do nam giới thống trị. Những phụ nữ như Marissa Mayer của Yahoo và Sheryl Sandberg của Facebook cũng đã đạt được danh tiếng nhất định ở Thung lũng Silicon, nhưng họ không tự tay gây dựng nên công ty riêng. Với Elizabeth Holmes, giờ đây Thung lũng Silicon đã tự hào có được nhà nữ sáng lập công nghệ tỷ phú đầu tiên.

Dù vậy, vẫn có điều gì đó bất bình thường trong cách Elizabeth đón nhận ánh đèn sân khấu này. Cô cư xử như một ngôi sao điện ảnh hơn là doanh nhân, hào hứng đón nhận sự ca tụng của công chúng. Mỗi tuần cô lại có thêm một bài phỏng vấn trên báo hay xuất hiện trong một hội thảo nào đó. Các nhà sáng lập khởi nghiệp nổi tiếng khác cũng tham gia phỏng vấn và xuất hiện trước công chúng nhưng còn lâu mới đạt được tần suất của cô. Hình tượng người phụ nữ trẻ ẩn dật, khổ hạnh mà người ta thuyết phục Parloff tin vào đột nhiên biến mất, nhường chỗ cho một nhân vật của công chúng, đi đâu cũng thấy mặt.

Elizabeth cũng nhanh chóng rơi vào cái bẫy danh vọng. Đội an ninh của Theranos tăng lên 20 người. Bây giờ lúc nào cũng có 2 vệ sĩ đưa đón cô trong chiếc sedan Audi A8 màu đen. Mật danh dành cho cô là “Đại bàng Một.” (Sunny là “Đại bàng Hai.”) Chiếc Audi không có biển số xe - đây cũng là một điểm bắt chước Steve Jobs, ông có thói quen cứ 6 tháng lại thuê một chiếc Mercedes mới để không phải xin biển số. Elizabeth còn thuê đầu bếp riêng để chuẩn bị cho cô món salad trộn và nước ép rau quả tươi gồm dưa leo, ngò tây, kale, rau chân vịt, xà lách, và cần tây. Và khi cần di chuyển bằng máy bay, cô sẽ sử dụng trực thăng Gulfstream riêng.

Một trong những yếu tố tạo nên sức lôi cuốn cho hình tượng Elizabeth là thông điệp gần gũi của cô về việc phát hiện bệnh sớm bằng các xét nghiệm máu tiện lợi của Theranos để không ai phải nói lời từ biệt quá sớm với những người thân yêu của mình - điều mà cô vẫn nhắc đi nhắc lại trong rất nhiều cuộc phỏng vấn. Tháng 9 năm 2014, 3 tháng sau bài báo trang bìa trên Fortune, trong một bài phát biểu tại hội nghị TEDMED ở San Francisco, cô còn khiến thông điệp này thêm phần cảm động hơn nữa khi lồng ghép vào đó một chi tiết cá nhân: lần đầu tiên, cô tâm sự trước công chúng câu chuyện về người chú của mình qua đời vì căn bệnh ung thư - cũng chính câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho Tyler Schultz khi anh mới gia nhập Theranos.

Đúng là chú của Elizabeth, Ron Dietz, qua đời 18 tháng trước vì bệnh ung thư da di căn lên não. Nhưng cô đã bỏ qua chi tiết rằng cô chưa từng thân thiết với ông. Đối với những người thân biết rõ về mối quan hệ giữa họ, việc cô dùng cái chết của chú mình để quảng cáo cho công ty là hành vi giả tạo và vụ lợi. Dĩ nhiên, hơn 1.000 khán giả tại Cung điện Nghệ thuật San Francisco không biết chuyện đó. Hầu hết đều bị cuốn vào màn biểu diễn đầy mê hoặc của cô.