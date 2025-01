Duy Nam nói gì về Nam Tào, Bắc Đẩu ở Táo Quân 2025

Táo Quân vừa lên sóng tối 29 Tết âm lịch. Cũng như những năm trước, chương trình đón nhận nhiều ý kiến khác nhau từ khán giả.

Táo Quân 2025 lên sóng vào tối 29 Tết âm lịch với sự trở lại của những nghệ sĩ quen thuộc, gắn bó, góp phần làm nên thành thành công lẫn thương hiệu chương trình nhiều năm qua. Năm nay, sự xuất hiện của Vân Dung, Quang Thắng, Tự Long hay Chí Trung sau một năm tạm xa chương trình được quan tâm.

Vân Dung: “Luôn lắng nghe mọi ý kiến với tâm thế tích cực”

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về sự trở lại lần này, nghệ sĩ Vân Dung tâm sự dàn Táo vẫn còn rất nhiều năng lượng, sức sáng tạo, sự nhiệt huyết nhưng ở độ tuổi hiện tại, sức khỏe không cho phép họ tập luyện thâu đêm suốt sáng như những năm đầu tiên. Năm nay, dàn Táo Quân tập muộn nhất là tới 2h sáng thay vì 4, 5h sáng như những năm trước. Ngay sau khi hoàn tất 3 buổi ghi hình, nghệ sĩ nhập viện vì kiệt sức.

Vân Dung và Thanh Hương trong Táo Quân. Ảnh: NSX.

Vân Dung tâm sự buồn vì Táo Quân năm nay thiếu vắng Xuân Bắc và Công Lý. “Xuân Bắc đảm đương trọng trách mới còn Công Lý chưa hoàn toàn hồi phục về sức khỏe dù rất mong được đứng trên sân khấu Táo Quân. Nhưng không sao, 5 người chúng tôi cố gắng làm thay phần của hai đồng nghiệp. Trong quá trình tập, Xuân Bắc thường lên trực tiếp động viên anh em còn Công Lý nhắn tin hỏi thăm. Có được Táo Quân như năm nay là công của cả tập thể chứ không riêng ai cả. Người có công định hướng, đưa Táo Quân đi được 22 năm là đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Anh ấy là thủ lĩnh tinh thần và cũng là thủ lĩnh chuyên môn của cả dàn Táo”, Vân Dung chia sẻ.

Khi được hỏi về những tranh luận xoay quanh Táo Quân, Vân Dung tâm sự: “Suốt 22 năm nay, chúng tôi vẫn đón nhận với tâm thế rất vui vẻ. Khán giả mở ra xem mới biết chúng tôi làm tốt ở đâu, chưa tốt chỗ nào. Tất cả lời góp ý đều là tốt và chân thành với dàn Táo. Chúng tôi bao giờ cũng lắng nghe, tiếp thu và phản hồi theo hướng tích cực. Có thể sẽ hơi tủi thân một chút thôi nhưng suy cho cùng khán giả còn góp ý là còn yêu thương. Một chương trình trôi qua như cơn gió, không ai bàn tán, khen chê thì đó mới là điều thất bại”.

“Cá nhân tôi thấy năm nay kịch bản hay, sâu sắc, nói được các vấn đề nóng hổi trong năm qua. Tất nhiên, năm qua có rất nhiều vấn đề, không thể liệt kê hết nhưng những gì được quan tâm nhất đều được đề cập trong Táo Quân. Ngoài ra, dàn diễn viên cũng cố gắng, tâm huyết. Đây là một năm dàn Táo kỳ cựu và những gương mặt trẻ kết hợp với nhau nên mong mọi người đón nhận”, chị cho biết.

Đỗ Duy Nam: “Áp lực khi diễn cùng lúc 2 vai Nam Tào, Bắc Đẩu”

Đây là năm đầu tiên, Đỗ Duy Nam thể hiện cả 2 vai là Nam Tào và Bắc Đẩu. Đỗ Duy Nam thừa nhận anh cảm thấy khó khăn trong việc làm thế nào lột tả rõ tinh thần của từng vai diễn. Trong đó, Nam Tào được miêu tả là nhân vật thông minh, điềm tĩnh với nhân vật Bắc Đẩu có phần chua ngoa, đanh đá. Do đó, khi nhận vai, anh phải nghiên cứu vai diễn và được ê-kíp động viên, giúp đỡ.

Đỗ Duy Nam thể hiện cả 2 vai Nam Tào và Bắc Đẩu. Ảnh: NSX.

“Khi tôi cảm thấy khó khăn nhất, chú Quốc Khánh khuyên tôi cứ cố gắng hết sức. Còn việc khán giả đón nhận khi lên sóng hay không thì đó là câu chuyện khác bởi dù sao tôi cũng đã làm hết mình rồi. Không cần thấy tiếc nuối với điều gì cả. Đó là lời khuyên quý báu. Sau buổi ghi hình, tôi thấy khán giả ghi nhận sự nỗ lực của tôi trong vai diễn. Bắc Đẩu có rất nhiều quần áo nên từ khâu trang phục tới đài từ hay biểu cảm, lúc chua ngoa, lúc nguy hiểm, tôi phải làm việc rất cẩn thận, đọc kịch bản kỹ lưỡng”, Đỗ Duy Nam chia sẻ.

Nói về việc bị so sánh với Xuân Bắc và Công Lý, Đỗ Duy Nam chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ bị so sánh với các đàn anh. Bởi họ đã tạo dấu ấn quá đặc biệt và đo ni đóng giày cho vai diễn suốt 20 năm qua rồi. Việc được đóng vai của các anh với một người trẻ như tôi đã là điều đáng tự hào rồi. Tôi nhớ như in những ngày đầu thử vai, anh Bắc đang công tác ở TP.HCM vẫn gọi điện cổ vũ, động viên tôi. Đây là động lực để lớp người trẻ như tôi cố gắng hơn”.

Về việc dàn nghệ sĩ kỳ cựu trở lại, Đỗ Duy Nam cho biết anh cảm thấy rất vui. Với anh, những gương mặt lâu năm mới là linh hồn của Táo Quân mà khán giả chờ đợi. Ngoài việc được học hỏi, sự trở lại của Tự Long, Vân Dung... giúp vở diễn thăng hoa, nhiều màu sắc hơn.

“Nhiều người trong nghề đã đến xem và phản hồi Táo Quân năm nay hay, thâm thúy, đan cài những câu chuyện cuộc sống. Mỗi người có góc nhìn, cảm nhận riêng nhưng quan trọng là cả tập thể đã làm việc và nỗ lực hết mình”, Đỗ Duy Nam nói về những phản hồi trái chiều xoay quanh Táo Quân.

Thanh Hương tập trung cao độ

Theo Thanh Hương, việc được tham gia Táo Quân là cơ hội quý báu với không chỉ cô mà có lẽ nhiều nghệ sĩ trẻ khác. Do đó, cô tập trung cao độ, làm tốt vai trò để không bị “chệch đường ray” so với kịch bản chung của dàn Táo. Thanh Hương cho biết vai diễn của cô không dài nhưng nữ diễn viên trân trọng mọi khoảnh khắc được đứng trên sân khấu và diễn cùng những đàn anh, đàn chị cô thần tượng.

“Tôi thấy chất lượng kịch bản năm nay tốt dù tôi chỉ đóng vai nhỏ thôi. Tôi không dám nói rất hay bởi mỗi người có cảm nhận khác nhau nhưng đo lường bằng phản ứng khán giả xem trực tiếp, tôi nghĩ Táo Quân năm nay duyên dáng. Đây là một năm Táo thành công. Còn về những ý kiến trái chiều thì mỗi người sẽ có quan điểm riêng, có lẽ khó trọn vẹn để tất cả thấy hay được”, Thanh Hương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cô nói thêm: “Tôi thích chị Vân Dung ở nét hài tung tẩy, duyên dáng, sự sâu sắc, thâm trầm của anh Chí Trung, ‘thiên biến vạn hóa’ của anh Tự Long hay anh Quang Thắng luôn hài hước, đặc biệt ở cách nói giọng địa phương. Họ đã có những vị trí không thể thay thế. Tôi có cơ hội làm việc với các anh chị qua nhiều dự án khác nhau. Do đó, khi làm việc chung chúng tôi không có gì khó khăn cả. Hơn hết, các anh chị đều có nhiều năm kinh nghiệm nên rất bao bọc lớp đàn em chúng tôi chứ không có chuyện so sánh, căng thẳng gì hết".

Duy Hưng hồi hộp khi đóng Táo Quân

Duy Hưng một lần nữa hóa thân thành Khương “Liều” và xuất hiện ngay đầu chương trình. Thời lượng xuất hiện của Duy Hưng không nhiều nhưng anh chia sẻ rất hồi hộp khi được tham gia chương trình.

“Đây là sân khấu lớn của nhiều nghệ sĩ, do đó tôi vui và vinh dự nhiều hơn là lo lắng. Tôi cũng là diễn viên sân khấu và từng được làm việc với các anh, các chị nhiều lần nên không áp lực hay bỡ ngỡ. Điều quan trọng khi tôi nhận vai diễn chỉ là muốn cháy hết mình cùng mọi người. Đây là cơ hội để tôi được giao lưu, học hỏi và tâm sự về nghề, qua đó có thêm những kiến thức bổ trợ cho công việc. Chứng kiến quá trình tập luyện tới rạng sáng, tôi nể phục sự cống hiến hết mình của các anh các chị đối với nghề”, Duy Hưng chia sẻ.

Duy Hưng lần đầu tham gia Táo Quân. Ảnh: NSX.