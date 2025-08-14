Duplantis phá kỷ lục thế giới, bỏ túi triệu USD

Armand “Mondo” Duplantis tiếp tục khẳng định vị thế số một ở nội dung nhảy sào khi chinh phục mức xà 6,29 m tại giải Gyulai István Memorial ở Budapest, Hungary tối 12/8.

Thành tích này không chỉ giúp anh nâng số kỷ lục thế giới lên con số 13 kể từ năm 2020, mà còn mang về khoản thưởng khổng lồ.

Theo quy định của Liên đoàn Điền kinh Thế giới, mỗi lần phá kỷ lục sẽ nhận thưởng 100.000 USD . Với chiến lược nâng xà thêm đúng 1 cm mỗi lần - cách từng được huyền thoại Sergey Bubka và Yelena Isinbayeva áp dụng - Duplantis đã thu về 1,3 triệu USD chỉ từ các khoản thưởng này.

Chưa dừng lại ở đó, VĐV 25 tuổi người Thụy Điển còn nhận thưởng riêng từ các nhà tài trợ lớn như Puma và Red Bull, cùng tiền thưởng ở các giải đấu lớn như Diamond League hay World Indoor Tour. Dù con số cụ thể được giữ kín, giới chuyên môn ước tính mỗi kỷ lục của Duplantis có thể mang về hơn 150.000 USD , nâng tổng thu nhập từ chuỗi 13 kỷ lục lên gần hoặc vượt mốc 2 triệu USD .

Sở hữu kỹ thuật hoàn hảo, thể hình lý tưởng và sự tỉnh táo hiếm có, Duplantis hiện thống trị tuyệt đối nội dung nhảy sào. Trừ khi dính chấn thương, “Mondo” hoàn toàn có thể nối dài kỷ lục và gia tăng khối tài sản, từng centimet một, trong nhiều năm tới.