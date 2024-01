Đường Yên bị chê diễn xuất

Bộ phim "Phồn hoa" do Hồ Ca, Mã Y Lợi đóng chính nhận được lời khen về cảnh quay, diễn xuất. Nhưng Đường Yên lại trở thành "nét bút hỏng" vì không hợp vai.

QQ đưa tin tác phẩm truyền hình đầu tiên của đạo diễn Vương Gia Vệ - Phồn hoa - lên sóng nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Phim tập hợp dàn diễn viên kỳ cựu nổi danh như "Tế Công" Du Bản Xương, nam chính Hồ Ca, dàn mỹ nhân Mã Y Lợi, Tân Chỉ Lôi, Đường Yên, tài tử Trịnh Khải, Trần Long, Đổng Dũng.... Theo đánh giá của QQ, hầu hết diễn viên đều thể hiện tốt vai diễn của mình, trừ Đường Yên.

Đường Yên thủ vai Uông tiểu thư, một cô gái làm trong ngành ngoại thương, là nhân viên dưới trướng của Bảo tổng do Hồ Ca đảm nhiệm. Trong những phân đoạn đầu xuất hiện, Uông tiểu thư với mái tóc xù, giọng nói ồn ào, cử chỉ khoa trương dường như không ăn nhập với không khí của bộ phim.

Đường Yên bị chê vì diễn xuất ồn ào trong phim Phồn hoa. Ảnh: QQ.

Theo QQ, giọng nói của Đường Yên mang chói tai, thiếu sức lực, do đó, trong những phân cảnh cần thể hiện sự tức giận, cô diễn chưa tới. Bên cạnh đó, mái tóc xù, cặp kính to làm giảm nét đẹp của Đường Yên. Cô cũng thiếu nét đẹp cổ điển quyến rũ như Tân Chỉ Lôi. Đặc biệt, diễn xuất của Đường Yên yếu kém hơn so với các bạn diễn như Mã Y Lợi hay Hồ Ca.

Sohu cho biết thêm Phồn hoa là dự án mà đạo diễn Vương Gia Vệ đã chuẩn bị kịch bản, bối cảnh suốt 5 năm. Sau khi khai máy vào năm 2020, phim mất tới 3 năm để quay sửa. Tác phẩm quy tụ dàn nghệ sĩ kỳ cựu, có kinh nghiệm lâu năm, chỉ có Đường Yên là diễn viên thần tượng. Theo QQ, Đường Yên là "nét bút hỏng", làm ảnh hưởng tới chất lượng của bộ phim.

Phồn hoa có nội dung về hành trình làm giàu kéo dài 10 năm của nam chính A Bảo. Phim xây dựng bối cảnh về một Thượng Hải xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng có những khung hình chật hẹp của người dân lao động. Tác phẩm là cuộc chiến thương trường, cạnh tranh, nhiều âm mưu giữa A Bảo (sau này được gọi là Bảo tổng) và các thế lực khác nhau. A Bảo nhận được sự chỉ dạy, giúp đỡ của chuyên gia tài chính Gia thúc.

Phim mở đầu với màn ám sát Bảo tổng, khiến nhóm cộng sự của anh lo sợ. Trong phim, diễn xuất của diễn viên gạo cội Du Bản Xương được đánh giá cao. Ông thể hiện tốt hình ảnh một chuyên gia tài chính quyết đoán, thông thái, luôn giữ thái độ bình tĩnh trước sóng gió.

Tân Chỉ Lôi được đánh giá là nhân vật nữ hợp với bối cảnh phim nhất. Dưới ống kính của đạo diễn phim Tâm trạng khi yêu, Tân Chỉ Lôi hiện lên quyến rũ. Hai diễn viên chính Hồ Ca, Mã Y Lợi thể hiện ổn định.

Tân Chỉ Lôi được đánh giá là hợp vai nhất, diễn xuất của Du Bản Xương trở thành điểm sáng của phim. Ảnh: Tencent.

Phồn hoa được đánh giá cao về mặt hình ảnh, âm thanh. Mỗi góc quay của đạo diễn Vương Gia Vệ đều đậm chất điện ảnh, làm tăng thêm vẻ đẹp cho các nhân vật. Bên cạnh đó, cách kể chuyện cũng độc đáo, khác hẳn các phim truyền hình hiện tại của giới giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, phim chưa được đánh giá cao ở việc xây dựng không khí Thượng Hải những năm 1990. Theo QQ, cách quay và bối cảnh phim mang đậm phong cách Hong Kong những năm 1929. Vẻ đẹp vàng son hào nhoáng được ví như Gatsby phiên bản Trung Quốc, song không đúng với thời đại, bối cảnh lịch sử. Bên cạnh đó, nhiều chi tiết bị đánh giá là khoa trương. Cách A Bảo làm giàu trong giai đoạn đầu cũng quay quá nhanh, thiếu sự hồi hộp gay cấn.

Phim hiện có chỉ số bàn luận cao nhất trong các tác phẩm phát sóng. Chỉ số truyền thông của các nhân vật những nhanh chóng vươn lên top đầu, số lượng quảng cáo cao vượt trội so với các phim truyền hình năm 2023.