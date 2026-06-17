Đường dây dùng photoshop làm giả giấy tờ

Nhận thấy nhu cầu làm giả bằng cấp, giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ, Hùng thuê thợ ảnh sử dụng thành thạo các phần mềm photoshop, tuyển cộng tác viên lập đường dây làm giả tài liệu.

Ngày 17/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Tô Văn Hùng (SN 1999, trú xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh), Hoàng Quốc Cường (SN 1999, trú xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk) và Trương Công Phi (SN 1998, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tô Văn Hùng, đối tượng cầm đầu đường dây.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1998) và Nguyễn Thị Thắm (SN 2002), cùng trú tại xã Long Hải (TP.HCM) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2025, Hùng nhận thấy nhiều người muốn có bằng cấp, chứng chỉ và các loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ (xin việc, vay vốn, xuất cảnh, thanh toán tiền bảo hiểm…), sử dụng để trục lợi hoặc dùng vào các mục đích khác.

Do đó, đối tượng này đã tổ chức và điều hành đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức thông qua hình thức nhận chỉnh sửa ảnh tài liệu qua các phần mềm photoshop.

Do không biết sử dụng các phần mềm để chỉnh sửa nội dung trên các giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của khách hàng, Hùng đã tạo các bài viết quảng cáo, tìm kiếm những người có chuyên môn tham gia đường dây.

Hùng tuyển chọn được Cường và Phi, là những thợ chỉnh sửa ảnh có chuyên môn, sử dụng thành thạo các phần mềm photoshop, đồng thời tuyển thêm Nhi và Thắm làm cộng tác viên, có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa ảnh, làm giả giấy tờ.

Qua điều tra, các đối tượng đã thực hiện chỉnh sửa, làm giả hàng trăm loại tài liệu của cơ quan, tổ chức cho nhiều người trên cả nước, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 3 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động là công cụ, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án.