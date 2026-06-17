5 bị cáo lĩnh án trong vụ bạo hành học viên tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà

5 bị cáo, đều dưới 18 tuổi ở thời điểm phạm tội, bị TAND Quảng Ninh tuyên phạt từ án treo đến 48 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích" trong vụ bạo hành khiến 1 học viên tử vong.

Ngày 17/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án đối với 5 bị cáo cùng về tội "Cố ý gây thương tích" trong vụ án bạo hành học viên xảy ra tại cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh), khiến một người tử vong và một người bị thương.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy C. (SN 2010) 48 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Hữu Anh Đ. (SN 2009), Ngô Trần Hữu T. (SN 2009) và Phạm Đức H. (SN 2009) cùng chịu mức án 33 tháng tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Trường G. (SN 2008) bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định. Tại thời điểm phạm tội, tất cả bị cáo đều dưới 18 tuổi.

Theo cáo trạng, cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà tại phường An Sinh là nơi tiếp nhận, quản lý và giáo dục các học viên có hoàn cảnh đặc biệt. Tại đây đã xảy ra tình trạng học viên bị hành hung do không chấp hành nội quy.

Vụ việc thứ nhất xảy ra vào tối 19/12/2025, học viên Bùi Tiến Mạnh (SN 2003) do bày tỏ ý định rời đi, nên đã bị Nguyễn Duy C., Nguyễn Trường G. cùng một số người khác dùng tay, chân, gậy cao su, gậy gỗ đánh đập, gây tổn hại 2% sức khỏe.

Vụ việc nghiêm trọng thứ hai diễn ra từ ngày 21 đến 23/12/2025 đối với học viên mới Phạm Hải Nam (SN 2008). Do mâu thuẫn sinh hoạt và bị cho là vi phạm nội quy, anh Nam liên tiếp bị đánh đập tại nhiều khu vực.

Đỉnh điểm vào sáng 23/12/2025, tại văn phòng cơ sở, các bị cáo Nguyễn Duy C., Nguyễn Hữu Anh Đ., Ngô Trần Hữu T., Phạm Đức H. cùng một số đối tượng đã dùng tay, chân và hung khí tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể anh Nam.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân đã tử vong vào chiều cùng ngày do suy hô hấp, dập phổi và xuất huyết nhu mô phổi. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng gồm gậy gỗ, gậy cao su, ống nhựa và dây dù.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của công dân và gây mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, do các bị cáo đều là người dưới 18 tuổi, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, tòa đã áp dụng các chính sách hình sự khoan hồng đối với người chưa thành niên để giáo dục, răn đe và giúp các bị cáo rèn luyện trở thành công dân có ích.