Được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, người phụ nữ vẫn tiếp tục bán ma túy

Được hoãn chấp hành án vì nuôi con nhỏ, Nguyễn Thị Chúc Sinh vẫn tiếp tục mua bán ma túy, thuê người giao hàng và phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là 17 năm 6 tháng tù.

Ngày 30/7, TAND Khu vực 4 Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Chúc Sinh (34 tuổi, quê An Giang) 10 năm tù, Lê Minh Hữu (31 tuổi, ngụ xã Bến Lức, Tây Ninh) 9 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đáng chú ý, trước đó Chúc Sinh từng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về cùng tội danh nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con nhỏ. Theo đó, HĐXX buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là 17 năm 6 tháng tù.

Sinh và Hữu tại tòa án. Ảnh: Kiên Định.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2025, Chúc Sinh được một người tên Út (chưa rõ lai lịch) đặt vấn đề cung cấp ma túy để bán kiếm lời.

Từ tháng 4 đến tháng 8/2025, Chúc Sinh 3 lần đến khu vực cầu Bến Lức mua ma túy của Út. Mỗi lần, bị cáo mua khoảng 2 triệu đồng ma túy đá và 5 triệu đồng heroin, sau đó mang về chia thành nhiều gói nhỏ để bán lại cho các con nghiện.

Để việc mua bán diễn ra thuận lợi, Chúc Sinh thuê Lê Minh Hữu giao ma túy cho khách, trả công 100.000-500.000 đồng mỗi chuyến. Cơ quan tố tụng xác định Chúc Sinh thu lợi bất chính khoảng 12 triệu đồng, trong đó trả công cho Hữu khoảng 4 triệu đồng.

Đến ngày 10/10/2025, Chúc Sinh tiếp tục mua ma túy từ Út. Lần này, Hữu thỏa thuận mua lại ma túy của Chúc Sinh để tự chia nhỏ bán kiếm lời.

Trong 3 ngày liên tiếp, Hữu nhiều lần mua ma túy của Chúc Sinh với tổng số tiền 10,5 triệu đồng, sau đó phân chia thành nhiều gói nhỏ để bán cho hàng chục người nghiện trên địa bàn.

Sáng 13/10/2025, khi đang cất giữ số ma túy còn lại tại một căn chòi, Hữu phát hiện lực lượng Công an xã Bến Lức đến kiểm tra, nên mang theo ma túy và tiền bỏ chạy. Trong lúc tẩu thoát, Hữu làm rơi 3 gói ma túy và nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Qua kiểm tra, công an thu giữ thêm 9 gói ma túy trên người Hữu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Chúc Sinh, cơ quan điều tra thu giữ 0,3354 gam Methamphetamine và 0,0286 gam Diacetylmorphine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Chúc Sinh và Hữu đã trực tiếp xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.