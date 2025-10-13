Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều cơ thể bạn muốn lắng nghe

Các triệu chứng của bệnh tật như sốt, đau đớn, ho, sổ mũi... là cách để cơ thể "nói chuyện" với chúng ta. Khi bị ốm, chúng ta cần vừa điều trị, vừa lắng nghe cơ thể để dùng thuốc đúng liều, đúng bệnh. Cuốn sách này cung cấp nhiều kiến thức hữu ích về sức khỏe, để người đọc có thể bình tĩnh hơn khi bị bệnh.

Xuất bản

Đừng xem thường những cơn đau thoáng qua

  • Thứ hai, 13/10/2025 20:00 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, các cơ quan sẽ hoạt động một cách nhịp nhàng, khiến chúng ta luôn cảm thấy thoải mái. Những cơn đau nhẹ, thoáng qua có thể là "tín hiệu" cầu cứu.

Hieu ve co the anh 1

Những cơn đau thoáng qua, chỉ vài phút rồi ngừng có thể là biểu hiện của bệnh tật. Ảnh minh họa: L.C.

Ở trạng thái bình thường, mọi sự vật đều không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ khi bị mất cân bằng thì chúng mới gây chú ý, cơ thể cũng vậy. Mỗi khi gây chú ý thì thường là cơ thể đang gặp vấn đề, là dấu hiệu cho thấy bạn sắp bị bệnh. Cơ quan sinh bệnh sẽ biểu hiện bằng cách tạo ra nhiều cảm giác khác hẳn những cơ quan còn lại, ví dụ như đau đớn, căng tức, nhức nhối, nhằm báo động đến não bộ: “Nơi này đang bị bệnh!”

Ví dụ ta thường chỉ quan tâm tới dạ dày khi cảm thấy lâm râm khó chịu; chú ý tới chân khi thấy nhức mỏi yếu ớt... Cách gây chú ý hiệu quả nhất của cơ thể là tạo ra cảm giác khác thường, đây là những lúc “cơ thể đang lên tiếng” với bạn đấy!

Khi lên cơn đau tim, bệnh nhân luôn cảm nhận được cơn đau đặc thù, tên y học là “Sense of impending doom” - Cảm giác cận kề cái chết, tức là khi cơn đau ập đến, bệnh nhân sẽ cực kỳ hoảng loạn, như biết tính mạng đang bị đe dọa. Trong mọi cơn đau, chỉ có cơn đau thắt tim, nhồi máu cơ tim là đi kèm với “Sense of impending doom”.

Bởi trái tim là “động cơ” của cơ thể, hễ nơi này sinh bệnh sẽ ảnh hưởng tới tính mạng, thế nên cơ thể phải sử dụng cơn đau kinh hoàng nhất để báo động, không chỉ gây chú ý với bộ não mà còn cảnh báo trước nguy hiểm đang đến!

Khác với đau tim, những cơn đau lâm râm có thể giảm nhẹ bằng cách xoa bóp hay ủ ấm đều được coi là đau “hư tính”[1] trong Đông y, cũng thường được coi là đau “mạn tính” [2] trong Tây y. Những cơn đau này không gây chết người ngay, nên cơ thể mới lên tiếng ở mức bạn có thể chịu đựng.

Bởi vậy, khi cơ thể lên tiếng tức là các chức năng đang bị tổn thương, và đó là lời cảnh báo đến bạn. Thế nên, điều y học cần làm không phải là cấm cơ thể nói chuyện, mà nên khuyến khích cơ thể lên tiếng nhiều hơn, để giãi bày hết vấn đề và im lặng một cách tự nhiên, đây mới là phương pháp trị bệnh tận gốc.

Sự lên tiếng là dấu hiệu hoạt động của các chức năng trong cơ thể, mục đích của y học là tuân theo hoặc hỗ trợ các chức năng ấy hồi phục một cách tự nhiên. Khi quay về trạng thái cân bằng, cơ thể sẽ im lặng và ngưng phàn nàn.

Điều này giống như quan hệ giữa con người và xã hội, mỗi người đều là một phần của xã hội. Mỗi bộ phận, mỗi cơ quan đều là một phần của cơ thể. Khi các bộ phận và cơ quan chung sống hài hòa, phối hợp ăn ý, chúng sẽ không còn gặp vấn đề, cơ thể khỏe mạnh nhẹ nhõm.

“Nhẹ nhõm” ở đây tức là cảm giác thoải mái, không cần gây chú ý, không có sự bất thường. Một cơ thể dễ chịu, được đáp ứng đủ nhu cầu, các bộ phận phối hợp nhịp nhàng hoàn thành tốt vai trò của mình, như vậy cơ thể đâu cần phải càm ràm lải nhải.

[1] Hư tính: Nhẹ, yếu, như có như không.

[2] Mạn tính: Trường kỳ, kéo dài âm ỉ.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Hiểu về cơ thể .Lâm râm Cơn đau Hư tính

