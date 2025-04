Đừng trách Liverpool vì họ quá xuất sắc

Anfield, một đêm tháng 4, trong không gian rực lửa của trận derby Merseyside, Liverpool tiếp tục thể hiện sự ổn định và bản lĩnh bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton - một chiến thắng vừa đủ, nhưng rất đúng chất của một đội bóng đang trên hành trình chinh phục vương miện Premier League.

Đó không phải là một trận cầu bùng nổ với nhiều pha bóng mãn nhãn hay bàn thắng dồn dập, nhưng lại là hình ảnh thu nhỏ hoàn hảo của Liverpool mùa này: điềm tĩnh, hiệu quả và biết cách vượt qua những thử thách lớn nhỏ theo cách rất riêng.

Ngay sau pha lập công duy nhất của Diogo Jota ở phút 38, Anfield như bùng nổ. Một làn sóng cảm xúc quét qua khán đài đỏ rực, tiếng hò reo vang vọng trong không khí.

Và giữa đám đông cuồng nhiệt ấy, một người đàn ông trung niên bất ngờ lao khỏi hàng ghế, giơ nắm đấm giận dữ về phía trọng tài thứ tư. Cặp kính râm tím trượt xuống mắt ông trong lúc bị ba nhân viên an ninh khống chế - một hình ảnh kỳ lạ, khó quên, như thể “John Lennon hóa điên vì VAR” - biểu tượng hoàn hảo cho sự giận dữ và bất mãn đang âm ỉ len lỏi trong bóng đá hiện đại.

Bởi lẽ, Liverpool đang bị trách móc không phải vì họ gian lận hay chơi bẩn. Họ chỉ đơn giản là... quá giỏi. Trong một mùa giải mà những thế lực quen thuộc như Manchester City hay Arsenal không còn giữ được phong độ ổn định, thì Liverpool lại đều đặn tích lũy điểm số, vượt qua từng đối thủ với sự điềm tĩnh và lạnh lùng của một kẻ chinh phục đích thực.

Chiến thắng trước Everton là một ví dụ. Đội khách bước vào trận đấu với tư tưởng phòng ngự tiêu cực, thậm chí có phần thô bạo. Ngay từ phút 11, James Tarkowski có pha vào bóng bằng cả hai chân cực kỳ nguy hiểm nhằm vào Alexis Mac Allister.

Cú xoạc khiến chân tiền vệ người Argentina cong lại trong một tình huống có thể dẫn đến chấn thương nặng. Vậy mà VAR vẫn khước từ thẻ đỏ. Một quyết định khó hiểu khiến không chỉ người hâm mộ Liverpool phẫn nộ, mà ngay cả những cựu cầu thủ nổi tiếng với lối chơi quyết liệt như Duncan Ferguson cũng phải thừa nhận: “Đó là pha bóng có thể gãy chân”.

Trong thế trận như vậy, khoảnh khắc thiên tài từ Luis Díaz trở thành bước ngoặt. Cầu thủ người Colombia có pha đánh gót điệu nghệ trong vòng cấm, đặt Jota vào vị trí lý tưởng. Sau vài nhịp xử lý tinh tế, tiền đạo người Bồ Đào Nha tung cú sút chéo góc lạnh lùng, khiến Jordan Pickford chỉ còn biết đứng nhìn. Bàn thắng ấy không chỉ mở ra chiến thắng, mà còn cho thấy sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội: đẳng cấp và khả năng tận dụng thời cơ.

Kể từ đó, Liverpool chủ động kiểm soát thế trận, trong khi Everton không có phương án nào thực sự rõ ràng ngoài việc hy vọng vào những pha bứt tốc đơn độc của Beto - người trông như đang chạy trốn khỏi một thế giới tận diệt. Không có chiến thuật, không có sự sáng tạo, Everton gần như bất lực trong việc tìm đường đến khung thành Alisson Becker.

Trong khi đó, Arne Slot một lần nữa cho thấy sự nhạy bén trong điều chỉnh chiến thuật. Ryan Gravenberch tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc nơi tuyến giữa, thi đấu linh hoạt và điềm tĩnh. Curtis Jones - bất ngờ được bố trí ở vị trí hậu vệ phải - lại chơi cực kỳ ấn tượng, như thể đã quen thuộc với vai trò này từ lâu.

Trong một thời đại mà hậu vệ và tiền vệ gần như không còn ranh giới, Jones chính là hiện thân cho sự linh hoạt mà Slot đang áp dụng: một cầu thủ tuyến giữa được kéo xuống phòng ngự nhưng vẫn giữ được bản sắc chơi bóng thông minh và kỹ thuật.

Liverpool không cần chơi rực lửa, cũng chẳng cần áp đảo về tỷ số. Họ chỉ cần làm đủ - và thường xuyên làm đủ - để giành chiến thắng. Khi Manchester City còn đang vật lộn với sự bất ổn, khi Arsenal vẫn thiếu một chút bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng, thì Liverpool lại biết cách duy trì sự ổn định, tận dụng tối đa từng cơ hội để vươn lên dẫn đầu cuộc đua.

Điều trớ trêu là chính sự vượt trội ấy lại khiến họ trở thành “tội đồ” trong mắt những người đang kỳ vọng vào một mùa giải kịch tính. Liverpool bị đòi hỏi phải… tạo ra sự bất ngờ, phải “cho phần còn lại một cơ hội”, như thể chiến thắng quá nhiều là một cái tội.

Nhưng sự thật là: họ chỉ đang làm đúng những gì một đội bóng lớn cần làm. Ổn định, bản lĩnh, và luôn tìm được cách chiến thắng - đó là tất cả những gì cần thiết để lên ngôi tại Premier League.

Vì thế, đừng trách Liverpool vì họ đang quá xuất sắc. Họ không có lỗi khi phần còn lại sa sút. Họ không có nghĩa vụ phải làm cho giải đấu trở nên kịch tính hơn. Họ chỉ đơn giản là đội bóng hay nhất mùa này - và họ đang chứng minh điều đó bằng cách vô địch theo cách của riêng mình.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.