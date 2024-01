Đừng tin lời khuyên xem lịch âm trên iPhone bằng lịch Do Thái

Có nhiều điểm tương đồng về cách tính, nhưng lịch Do Thái và Âm lịch sử dụng tại Việt Nam không giống nhau.

Lịch Do Thái không thể thay thế được lịch âm như ở những hướng dẫn trên Facebook. Ảnh: Xuân Sang.

Gần đây, một số trang Facebook chia sẻ mẹo sử dụng tính năng bổ sung trên ứng dụng mặc định của iPhone, để xem lịch âm trực tiếp bằng điện thoại, không cần mở web hoặc tải app bên thứ 3. Nhiều người dùng làm theo vì nhận thấy sự tương đồng. Tuy nhiên, cách làm này không giúp xem lịch âm chính xác.

Cụ thể, nhiều tài khoản khuyên người dùng bật tính năng lịch Do Thái trong cài đặt của iOS để xem lịch âm. Khi kích hoạt, bên cạnh ngày tháng theo dương lịch, máy còn hiển thị thêm phần ngày tháng của lịch Do Thái bên cạnh. Trong tháng này, ngày của cách tính nói trên và lịch âm đang trùng nhau. Do vậy, nhiều người tin tưởng làm theo.

Lệch ngày bắt đầu tháng thứ 2 trong năm nay ở Âm lịch (trước) và lịch Do Thái (sau). Ảnh: Xuân Sang.

Tuy nhiên, lịch Do Thái và lịch âm được sử dụng tại Việt Nam không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ ngày 1/2 năm Giáp Thìn rơi vào hôm 10/3 (Dương lịch). Trong khi đó, ngày đầu tháng thứ 2 trong năm nay ở lịch Do Thái là 11/3 (Dương lịch). Như vậy, hai cách tính này bị lệch một ngày.

Ngoài ra, lịch Do Thái cũng có cách đặt tên tháng khác với lịch dương, Âm lịch. Do vậy, người dùng cũng khó theo dõi khi bật cài đặt bổ sung trên iPhone.

Thực tế, lịch Do Thái và Âm lịch dùng tại các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Singapore… có điểm tương đầu. Chúng đều sử dụng cách tính kết hợp cả vòng quay của Mặt trăng và Mặt trời. Trong đó, mỗi tháng có 29 ½ ngày, khớp với tuần trăng. Đồng thời trong loại lịch nói trên, cứ 19 năm sẽ có 7 năm nhuận gồm 13 tháng. Điều này là để đảm bảo vòng quay của trái đất đủ xung quanh mặt trời trong một năm theo lịch.

Tuy nhiên, việc đặt các tháng có 29 hoặc 30 ngày và tháng nhuận của lịch Do Thái, Âm lịch không giống nhau. Ngay cả các giữa các nước dùng chung bộ lịch âm như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… cũng có những năm bị lệch ngày do khác cách tính.

Người dùng iPhone có thể dễ dàng tải các ứng dụng Âm lịch trên AppStore để xem ngày. Các app này có dung lượng thấp, cung cấp nhiều tính năng như thêm Widget ra màn hình khóa để tiện theo dõi.

Apple cũng cung cấp tùy chọn xem lịch âm bổ sung, nhưng hiển thị ngôn ngữ Trung Quốc, không phù hợp để sử dụng với người dùng Việt Nam.

Trong các hãng lớn, Samsung là nhà sản xuất cung cấp cài đặt lịch âm ngay trong ứng dụng hệ thống, có thể đồng bộ ghi chú, lời nhắc. Tuy nhiên, công cụ này từng khiến smartphone của công ty nhiều lần gặp lỗi bởi xung đột logic vào những năm có tháng nhuận theo Âm lịch.