Người Trung Quốc nhờ AI chơi xổ số

Có nhiều người trong số 200 triệu người mua xổ số ở Trung Quốc đặt cược vào chatbot AI để chọn ra con số trúng thưởng. Dù vậy, vẫn chưa ai đủ may mắn để trở thành triệu phú.

Một số người đã thắng một số tiền nhỏ nhờ sử dụng tổ hợp số do AI dự đoán. Ảnh: Money.

Thay vì dùng các chatbot AI để giải toán, viết luận, trả lời câu hỏi…, người Trung Quốc lại tận dụng khả năng của chúng để dự đoán kết quả xổ số. Họ hy vọng trở thành triệu phú chỉ trong nháy mắt nhờ sức mạnh thuật toán của AI.

Tin tưởng vào AI của Google

Cụ thể, trên mạng xã hội Xiaohongshu, người dùng Gu Xiangnan (ngụ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc) đã chia sẻ trải nghiệm mua vé số theo dự đoán của Gemini Pro.

Trước tiên, cô cung cấp cho chatbot Google dữ liệu lịch sử kết quả xổ số trong 2 năm của Super Lotto - đơn vị phát hành nổi tiếng nhất Trung Quốc. Để tham gia, người chơi sẽ chọn năm số từ một bộ 35 quả bóng và hai số thưởng từ một bộ 12 quả bóng khác.

Bảng ghi số của Super Lotto, đơn vị phát hành xổ số nổi tiếng. Ảnh: CNA.

Gu Xiangnan cho biết Gemini chọn ra 5 tổ hợp số. Trong đó, có 2 tổ hợp chứa 2 con số chiến thắng. 2 tổ hợp khác chỉ chứa một số chính xác. Do đó, cô gái không giành được tiền thắng giải.

Trước đây, cô từng chi 20 nhân dân tệ ( 2,8 USD ) để đặt cược vào công ty Union Lotto. Cũng làm theo cách nhờ AI tương tự, cô gái đã giành được 5 nhân dân tệ thưởng. “Mặc dù chỉ chơi cho vui, ứng dụng này của chatbot AI vẫn đáng cân nhắc đấy chứ”, Xiangnan nói.

Xổ số được thiết kế một cách ngẫu nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc chọn ra một cụm số chính xác từ hàng triệu các kết hợp khác nhau phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn. Các thuật toán AI dù phức tạp đến đâu cũng không có lợi thế nào so với con người khi đoán số. Song, nhiều người vẫn thích sử dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cơ hội chiến thắng.

Bài đăng của Gu Xiangnan trên Xiaohongshu đã nhận được hơn 5.000 lượt thích. Một số bình luận nói rằng họ cũng thắng được một số tiền nhỏ nhờ sử dụng tổ hợp số do AI dự đoán.

Theo SCMP, các chatbot như Gemini Pro, ChatGPT không dễ truy cập ở Trung Quốc. Để sử dụng, người dùng phải vào bằng mạng VPN ảo. Ở quốc gia tỷ dân, doanh thu xổ số hàng năm đạt khoảng 600 tỷ nhân dân tệ và tổng số người mua vé số lên đến gần 200 triệu người.

Đã có người trúng, nhưng chưa ai thắng lớn

Không chỉ Trung Quốc, nhiều người ở các nước khác cũng dần sử dụng AI để đưa ra gợi ý về xổ số.

Hồi tháng 4/2023, anh Patthawikorn Boonrin (Thái Lan) chia sẻ trên TikTok rằng đã giành được 2.000 baht ( 56 USD ) bằng cách sử dụng ChatGPT. Người này cho biết anh đã đặt một số câu hỏi giả định và cung cấp một vài bộ số trúng thưởng từ các năm trước. Cuối cùng, anh nhận được số 57, 27, 29 và 99 từ chatbot.

Trung Quốc ước tính có gần 200 triệu người thường xuyên mua vé số. Nhiều người trong số họ nhờ AI dự đoán số trúng để tăng khả năng nhận thưởng. Ảnh: SCMP.

Mặc dù những con số này đã giúp anh giành được giải thưởng, số tiền lại không quá lớn. Nhưng việc một người trúng xổ số chỉ bằng cách sử dụng AI đã đủ khiến câu chuyện của Boonrin trở nên nổi tiếng trên TikTok. Nhiều người bình luận nói rằng họ hy vọng có thể kiếm tiền dễ dàng bằng AI.

Một tháng sau, Aaron Tan (Singagpore) tiếp tục giành được giải thưởng tiền mặt trị giá 40 USD với các số do ChatGPT tạo ra. Cũng trong tháng 5/2023, nhà khoa học dữ liệu Rohith Teja tại Pháp đã mua một tờ vé số trị giá 2,5 euro ( 2,7 USD ) bằng cách sử dụng các số ngẫu nhiên do ChatGPT đưa ra. Cuối cùng, ông giành được 6 euro. Nhưng một bộ số khác cũng do ChatGPT dự đoán lại không chứa số trúng thưởng nào.

“Xổ số mang tính tính ngẫu nhiên rất cao. Do đó, con người không thể ước lượng bằng bất kỳ mô hình dự đoán nào”, Rohith Teja nhận định.

Trong trường hợp của Gu Xiangnan, chatbot Gemini giải thích rằng nó dự đoán kết quả vé số bằng cách chọn những con số may mắn gần đây và từng nhiều lần trúng thưởng trong quá khứ.

AI của Google cho biết lựa chọn của nó “có mức độ ngẫu nhiên và đều đặn nhất định”, đồng thời khuyên người dùng không nên quá coi trọng trò xổ số. “Hãy xem xổ số là một hoạt động giải trí, chứ không phải là một cách thức đầu tư hay kiếm tiền. Chúc may mắn”, Gemini viết.