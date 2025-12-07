Đụng độ tại tỉnh biên giới Thái Lan - Campuchia, 2 binh sĩ bị thương

Chiều 7/12, tại khu vực Phu Phalek, tỉnh Sisaket, Thái Lan xảy ra một vụ đụng độ khiến 2 binh sĩ Thái Lan bị thương.

Người dân ở huyện Kantharalak, tỉnh biên giới Sisaket di chuyển sơ tán chiều 7/12/2025. Ảnh: The Nation

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết, cả hai binh sĩ Thái Lan bị thương hiện đang được điều trị y tế và trong tình trạng ổn định.

Thủ tướng Thái Lan Anutin đã ngay lập tức chỉ đạo Bộ Quốc phòng và quân đội triển khai các biện pháp bảo đảm chủ quyền lãnh thổ, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương sơ tán người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Theo đó, người dân ở 4 tỉnh biên giới: Buriram, Surin, Sisaket và Ubon Ratchathani đã được hướng dẫn di chuyển theo kế hoạch sơ tán.

Chính phủ Thái Lan khẳng định tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng địa phương nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vùng biên giới.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata đã xác nhận vụ nổ súng dọc biên giới khu vực Preah Vihear vào chiều 7/12, đồng thời yêu cầu Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) tiến hành điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc.