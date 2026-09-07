Đừng để sự vô tâm nới rộng khoảng cách với cha mẹ

Bác sĩ Rhee Kun Hoo qua cuốn "Để thanh thản khi về già" đã chỉ ra: Tuổi xế chiều mang theo vô vàn nỗi sợ hãi và sự cô đơn, điều họ thực sự cần là một người biết lắng nghe.

Sách Để thanh thản khi về già. Ảnh: Thu An.

Với những câu chuyện sinh động, cụ thể từ bản thân; cùng những kiến thức, kinh nghiệm chữa trị, giảng dạy của một bác sĩ có nhiều đóng góp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Hàn Quốc, bác sĩ Rhee Kun Hoo đã viết quyển sách Để thanh thản khi về già lúc ông đã ở tuổi 87.

Hối tiếc quá khứ, lo lắng tương lai ăn mòn niềm vui hiện tại

Ở tuổi già, tác giả cũng có những “nỗi niềm” như bao người già khác. Rhee Kun Hoo chia sẻ, giờ đây ông hiểu rằng cái chết là một phần không thể tránh khỏi trong đời mình. Vì vậy, ông cố gắng sống một cuộc đời trọn vẹn nhất có thể, cố gắng tìm chút bình yên trong những tháng ngày này.

Ông kể: “Khi còn trẻ, tôi tin rằng chỉ cần chăm chỉ và quyết tâm thì ta có thể biến mọi ước mơ thành hiện thực. Tuy nhiên sau gần 90 năm sống trên đời, tôi hiểu ra là thế giới này rất vô lý và trớ trêu. Có nhiều thứ không thể đạt được nếu chỉ dựa vào nỗ lực, và không có gì tồn tại mãi với thời gian…”

Theo tác giả, có thể nói cuộc đời là một câu chuyện buồn, một hành trình mà qua đó ta dần nhận ra tất cả khiếm khuyết trong sự tồn tại của chính mình. Nhưng trong hoàn cảnh tăm tối ấy, tia sáng lẻ loi là: Nỗi đau của kiếp người có thể được xoa dịu bằng những niềm vui dù là nhỏ bé nhất. Và đó chính là bí ẩn lớn nhất của cuộc sống.

Nghiệm lại chặng đường đã qua, tác giả nhận ra niềm vui của ngày hôm nay thường bị vắt kiệt bởi chính những chấp niệm của con người: Sự dằn vặt về quá khứ và nơm nớp lo sợ chuyện tương lai.

Rhee Kun Hoo cho rằng càng hiểu biết về cuộc đời, bạn càng sẵn sàng đối diện với mọi điều đang chờ mình phía trước. Việc chuẩn bị cho những gì sắp đến là rất quan trọng, nhưng nếu không học cách xoa dịu tâm trí đầy lo âu của mình, bạn sẽ bỏ lỡ những niềm vui ngay trong hiện tại.

Khủng hoảng tâm lý tuổi già là điều nhiều người vấp phải. Với một số người, cuộc khủng hoảng đó thật sự khủng khiếp. Đó là “sự thật khó chấp nhận của việc già đi”, khi họ nhận ra mình được một bạn trẻ nhường chỗ trên buýt.

Là cảm giác bức bối khi một bác sĩ giỏi, từng là giáo sư danh dự của một bệnh viện, khi về hưu đến chính bệnh viện đó khám bệnh thì các y, bác sĩ trẻ đang làm việc ở đó không biết ông là ai.

Là nỗi tủi hờn của nhiều người từng có thành tựu trong quá khứ nhưng người hiện tại thờ ơ không biết, không ngó tới mình.

Đó là nỗi bi quan khi phải bầu bạn với thuốc thang; là vết rạn nứt thế hệ ngày một đào sâu giữa ông bà và con cháu; hay chua xót hơn, là mặc cảm bản thân đang biến thành gánh nặng cho gia đình trong những ngày xế chiều. Vì theo tác giả, chỉ những ai đã trải qua tuổi xế chiều mới thật sự hiểu thế nào là tuổi già, thế nào là một cơ thể đang yếu dần đi. Nói cách khác, người già than thở về những đau đớn về mặt thể chất và tinh thần do tuổi già gây ra cũng chẳng ích gì, vì thế hệ trẻ dù có cố gắng đến đâu cũng không thể hiểu được, cho đến khi họ trải qua những gì người già trải qua.

Đó là sự hụt hẫng và tự xem xét lại bản thân khi con cái nhắc rằng mình nói nhiều quá, nói đi nói lại một chuyện nhiều lần, chỉ dạy chúng những điều không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại. Quan trọng hơn, điều chúng cần không phải là một ông thầy lúc nào cũng dạy dỗ mà là cần một người biết lắng nghe.

Bác sĩ Rhee Kun Hoo. Ảnh: Guardian.

Trân trọng từng niềm vui giản đơn, bao dung với chính mình

Hãy chấp nhận tuổi già của mình và suy nghĩ theo hướng tích cực, tác giả chia sẻ. Ông khuyên: Hãy chuẩn bị cho việc rời đi bằng cách: Nhanh chóng thoát khỏi vòng xoáy danh vọng; chấp nhận quãng đời đã qua của mình; dành thời gian cho những người thân yêu và cho chính bản thân.

Tác giả cũng nhắc chúng ta hãy dành thời gian tìm cách hiểu cha mẹ. Ông cho rằng, chúng ta hiếm khi tìm hiểu lý do cha mẹ chúng ta trở thành con người như hiện tại. Làm sao ta có thể hiểu được cuộc đời nếu không hiểu được cha mẹ mình? Câu chuyện của cuộc đời họ ẩn chứa những manh mối quan trọng để chúng ta thấu hiểu chính mình.

Trong góc nhìn của Rhee Kun Hoo, hạnh phúc tuổi xế chiều khởi nguồn từ cái chép miệng bỏ qua những điều không thể tránh khỏi và bớt bận tâm về ngày mai. Đó là sự bao dung với chính mình, buông xuống những oán hờn cũ để tìm một góc tĩnh tại trong tâm hồn. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là biết hàm ơn người bạn đời, gắn kết với con cháu, thấu cảm cho đấng sinh thành; hay trọn vẹn hơn, là được sống chân thật và tự tay biến mỗi ngày bình thường thành một nốt nhạc vui.

Nếu đã bước qua con dốc bên kia của cuộc đời, bạn có thể tìm thấy ở quyển sách này một chút hài hước, một chút tiếc nuối, xót xa, và bao trùm là sự nỗ lực thanh thản chấp nhận hiện tại của một người đã có quá nhiều trải nghiệm trong cuộc đời.

Nhưng có lẽ, điều đọng lại nhiều nhất là thái độ khiêm cung của tác giả, khi ông trải lòng: “Tất nhiên đây là câu chuyện của cá nhân tôi, chỉ mong quyển sách sẽ trở thành một điểm khởi đầu để bạn đọc tự khám phá những nguyên tắc sống của riêng mình. Bởi lẽ, những nguyên tắc mà bạn tạo ra trong suốt cuộc đời mình - những nguyên tắc độc nhất của mỗi người - mới là hành trang tốt nhất để bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống”.