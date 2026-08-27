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Chăm sóc cha mẹ khi về già: Yêu thương cũng cần được chuẩn bị

  • Thứ năm, 27/8/2026 19:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chăm sóc cha mẹ khi về già không chỉ là bổn phận, mà còn là hành trình học cách thấu hiểu, đồng hành và chuẩn bị cho những thay đổi của tuổi già.

Đến một giai đoạn, ta bỗng nhận ra mình đang đứng giữa hai thế hệ: một bên là những đứa trẻ cần ta chở che, một bên là cha mẹ đang dần chậm lại theo năm tháng. Ta vừa lo cho con, vừa học cách chăm sóc những người từng dành cả đời để chăm sóc mình.

Đây không còn là câu chuyện của riêng một gia đình. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2023 thế giới có khoảng 1,1 tỷ người từ 60 tuổi trở lên. Con số này được dự báo gần gấp đôi, lên 2,1 tỷ người vào năm 2050, tương đương khoảng một phần năm dân số toàn cầu. WHO cũng lưu ý rằng cô đơn và cô lập xã hội là những nguy cơ lớn đối với sức khỏe tinh thần ở tuổi già.

Tại Việt Nam, tốc độ già hóa cũng diễn ra nhanh chóng. UNFPA cho biết người từ 60 tuổi trở lên chiếm 11,9% dân số vào năm 2019 và dự kiến vượt 25% vào năm 2050. Đến năm 2036, Việt Nam được dự báo bước vào giai đoạn dân số già.

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Năm 2036, Việt Nam được dự báo bước vào giai đoạn dân số già. Ảnh: Magnific.

Những con số ấy không chỉ nói về một sự thay đổi nhân khẩu học. Chúng cũng báo hiệu rằng ngày càng nhiều gia đình sẽ phải học cách đồng hành cùng cha mẹ trong những năm tháng tuổi già.

Khi cha mẹ bắt đầu chậm lại, hay quên hơn, vai trò của chúng ta cũng thay đổi. Những người từng là điểm tựa cho ta giờ đây cần một nơi để tựa vào. Bộ sách Để con chăm sóc chaĐể con chăm sóc mẹ của Miew, sau 12 năm đồng hành cùng cha mẹ, gợi nhắc ta học cách chăm sóc người thân và chính mình, để yêu thương không trở thành sự kiệt sức.

Điều bộ sách chia sẻ không nằm ở việc chúng ta phải làm được bao nhiêu cho cha mẹ, mà ở cách chúng ta hiện diện bên họ. Bởi chăm sóc một người thân đang già đi không chỉ cần tiền bạc hay thời gian. Đó còn là khả năng kiên nhẫn trước những thay đổi, bình tĩnh trước những ngày khó khăn và đủ yêu thương để không biến những năm tháng cuối đời thành một cuộc chiến của mệt mỏi và trách nhiệm.

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Bộ sách “Để con chăm sóc cha” và “Để con chăm sóc mẹ” của Miew.

Và trong hành trình ấy, người chăm sóc cũng cần được chăm sóc. Mùa Vu Lan này, hãy cho phép mình nghỉ ngơi mà không cảm thấy có lỗi. Một giấc ngủ đủ, một khoảng thời gian dành cho bản thân hay việc biết nhờ người khác san sẻ không khiến tình yêu dành cho cha mẹ vơi đi.

Ngược lại, khi bản thân đủ vững vàng, ta mới có thể kiên nhẫn hơn trước những thay đổi của cha mẹ, đủ bình tĩnh để lắng nghe thay vì cáu gắt và đủ năng lượng để ở bên họ lâu hơn.

Báo hiếu không phải là cố gắng đến kiệt sức. Đôi khi, đó chỉ là một cuộc gọi, một bữa cơm, một cái nắm tay, một lần kiên nhẫn lắng nghe. Rồi sẽ có một ngày, những người từng nắm tay ta qua những năm tháng đầu đời sẽ cần ta nắm lại bàn tay ấy.

Khi ấy, hãy để đôi vai mình trở thành một điểm tựa bình yên. Và trước khi trở thành điểm tựa cho cha mẹ, đừng quên giữ cho chính mình đủ vững vàng.

Bộ sách Để con chăm sóc chaĐể con chăm sóc mẹ của Miew gợi mở một cách nhìn gần gũi về hành trình đồng hành cùng cha mẹ khi tuổi già. Bởi yêu thương không chỉ là ở bên khi cha mẹ còn khỏe mạnh, mà còn là học cách chuẩn bị, chăm sóc và trân trọng từng khoảnh khắc còn được ở bên nhau.

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