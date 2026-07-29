Đừng để quan niệm 'ngày xấu' lấy đi bình yên của gia đình

Xem ngày giờ là thói quen trước việc quan trọng để mong hanh thông, bình an. Nhưng nỗi sợ "ngày xấu" dễ gây bất an, mất bình tĩnh khi quyết định.

Từ lâu, một số người có thói quen xem ngày giờ trước những việc quan trọng. Việc lựa chọn thời điểm phù hợp có thể mang lại cảm giác an tâm khi bắt đầu một hành trình mới. Tuy nhiên, khi niềm tin ấy biến thành sự phụ thuộc, con người rất dễ đánh mất sự bình tĩnh và để những điều chưa xảy ra ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

Các nhà tâm lý học gọi đây là xu hướng tìm kiếm những bằng chứng củng cố cho những điều mình đã tin. Khi cho rằng hôm nay là "ngày xấu", chúng ta sẽ vô thức chú ý nhiều hơn đến những sự cố nhỏ như một cuộc gọi bị lỡ, một món đồ bị rơi hay một lời nói không vừa ý, rồi xem đó là dấu hiệu của vận rủi. Trong khi đó, những điều tốt đẹp diễn ra lại dễ bị bỏ qua. Chính cách nhìn ấy khiến nỗi sợ ngày càng lớn hơn, dù thực tế mọi việc vẫn diễn ra như bao ngày khác.

Không có căn cứ khoa học để xác định ngày nào là "ngày đẹp", ngày nào là "ngày xấu". Ảnh: Magnific.

Điều đáng lo là cảm giác bất an ấy ảnh hưởng đến một cá nhân. Khi tâm trạng luôn căng thẳng, con người dễ cáu gắt, nhạy cảm và mất kiên nhẫn hơn. Một câu nói vô tình của người thân cũng có thể trở thành mồi lửa cho những cuộc tranh cãi. Không khí trong nhà vì thế trở nên nặng nề, không phải vì hôm ấy là ngày xấu, mà bởi mọi người đang để nỗi sợ lấn át sự thấu hiểu và yêu thương.

Thực tế, một ngày được xem là đẹp cũng khó mang đến niềm vui nếu mỗi người đều bước vào ngày ấy với sự nghi ngờ và áp lực. Ngược lại, khi biết bình tĩnh lắng nghe, bao dung trước những điều không như ý và cùng nhau tìm cách tháo gỡ khó khăn, bất kỳ ngày nào cũng có thể trở thành một ngày đáng nhớ.

Đó cũng là một trong những nội dung mà Sa môn Thích Pháp Hòa gửi gắm trong cuốn sách Lá hoa trên đường về. Thay vì để tâm trí bị cuốn theo những nỗi sợ do chính mình tạo ra, tác giả khuyến khích mỗi người quay về quan sát nội tâm, nhận diện cảm xúc và học cách sống trọn vẹn với hiện tại. Khi nội tâm được nuôi dưỡng bằng sự tỉnh thức và lòng bao dung, chúng ta sẽ không còn dễ dàng bị những điều bên ngoài làm dao động.

Sách Lá hoa trên đường về của Sa môn Thích Pháp Hòa.

Cuộc sống vốn không thể tránh khỏi những biến cố ngoài ý muốn. Điều quyết định một ngày bình yên hay nhiều sóng gió không chỉ nằm ở thời điểm bắt đầu, mà còn ở cách mỗi người đối diện với những gì đang xảy ra.

Một lời xin lỗi đúng lúc, một cái ôm sau hiểu lầm, một bữa cơm đủ đầy tiếng cười hay một phút lắng nghe chân thành dành cho người thân đều có giá trị hơn rất nhiều so với việc mãi lo lắng về những điều chưa xảy ra.

Nếu chẳng may phải khởi đầu một công việc vào ngày mà bạn cho là không thuận lợi, cũng đừng để nỗi sợ chiếm hết tâm trí. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thái độ bình tĩnh và tình yêu thương dành cho gia đình mới là nền tảng giúp mỗi người vượt qua thử thách.