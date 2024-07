Đừng để mất iPhone ở Hàn Quốc

Tính năng Find My của Apple sẽ giúp tìm ra chiếc iPhone bị mất ở bất kỳ đâu, trừ Hàn Quốc.

MV của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Newjeans được quay bằng iPhone. Ảnh: Apple.

Apple Insider cho biết tất cả iPhone được sản xuất để bán ra tại Hàn Quốc bị vô hiệu hóa vĩnh viễn chức năng Find My. Ngoài ngừng hỗ trợ nội địa, giải pháp tìm kiếm thiết bị cũng không thể sử dụng khi người dùng nước này đem chiếc iPhone của họ ra quốc tế.

Tương tự như vậy, vấn đề cũng phát sinh với khách ngoại quốc khi mang điện thoại Apple của họ đến Hàn Quốc. Điều này đồng nghĩa iPhone được bán ở các thị trường khác, có đầy đủ Find My, sẽ bị vô hiệu hóa khi đưa đến quốc gia nói trên.

Do đó, iPhone khi thất lạc có khả năng bị mất vĩnh viễn vì việc xác định vị trí không thể thực hiện. Ngoài ra, chức năng chia sẻ vị trí với bạn bè, người thân thông qua hệ điều hành iOS cũng bất khả thi.

Hàn Quốc là quốc gia duy nhất không thể dùng Find My. Ảnh: MxMad.

Trong các cuộc thảo luận trên diễn đàn hỗ trợ của Apple, nhân viên của hãng đã nói rằng hạn chế có thể xuất phát từ luật pháp địa phương. “Chia sẻ vị trí không được hỗ trợ ở Hàn Quốc và có thể không khả dụng ở các khu vực khác do luật pháp địa phương”, trang hỗ trợ Find My lưu ý.

Một bản kiến nghị từ người dùng đã được gửi lên trang web của Quốc hội Hàn Quốc. Vấn đề được nêu lên là trường hợp bất thường của Apple, trong khi giải pháp tìm kiếm của Samsung vẫn được hỗ trợ ở nước này. Hàn Quốc cũng là thị trường duy nhất trên thế giới không thể sử dụng Find My.

“Apple không giải thích rõ ràng lý do Find My bị cấm ở Hàn Quốc trong hơn 15 năm qua, khiến người dùng chịu nhiều bất tiện. Nó bao gồm cả những nguy cơ bị đánh cắp thiết bị, gửi tin nhắn lừa đảo. Vấn đề được đề cập nhiều lần trên truyền thông, YouTube, nhưng Apple vẫn im lặng về sự phân biệt đối xử này với người Hàn Quốc”, một đoạn trong bản kiến nghị có viết.

Một số người dùng suy đoán rằng chính phủ Hàn Quốc đã hạn chế Find My. Lý do xuất phát từ tình hình nhạy cảm với Triều Tiên và việc tiết lộ dữ liệu vị trí không phù hợp.

Tuy nhiên Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng thông tin địa lý, cho biết không có quy định nào hạn chế dịch vụ Find My của Apple ở nước này.

“Có những dịch vụ tương tự Find My được các công ty cung cấp tại Hàn Quốc. Chúng tôi đã gửi yêu cầu đến Apple cách đây một tháng và được họ trả lời lý do không hỗ trợ là quy định nội bộ công ty. Điều này đồng nghĩa hãng chọn không cung cấp dịch vụ Find My ở Hàn Quốc”, một quan chức của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc trả lời JoongAng Daily.

Hồi tháng 6, Apple bị nhà chức trách nước này trên phạt 150.000 USD vì thu thập vị trí người dùng trái phép. Ngoài ra theo hãng thông tấn Yonhap, chính phủ Hàn Quốc đã từ chối yêu cầu của Táo khuyết, đưa dữ liệu bản đồ ra khỏi đất nước, để cải thiện Apple Map.

Nhà sản xuất Mỹ còn gây phẫn nộ khi vẫn bán thiết bị theo dõi AirTags ở Hàn Quốc. Phụ kiện vốn hoạt động dựa trên mạng lưới Find My. Do vậy, nó hoàn toàn vô dụng ở quốc gia nói trên.