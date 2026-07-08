Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Dùng biển số giả, tài xế ở Bắc Ninh nguy cơ bị phạt tới 44 triệu đồng

  • Thứ tư, 8/7/2026 14:20 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Chiếc VinFast VF7 gắn biển số giả mua trên mạng bị phát hiện khi lưu thông trên Quốc lộ 17. Tài xế bị CSGT lập biên bản và có thể bị phạt tới 44 triệu đồng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ dữ liệu đăng ký phương tiện, lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh xác định biển số 98A - 626.86 được cấp cho một xe Ford Everest màu đen.

Tuy nhiên, phương tiện xuất hiện trong phản ánh của người dân lại là xe VinFast VF7 màu trắng, cho thấy có phương tiện đang sử dụng biển kiểm soát giả.

bien gia anh 1

Chiếc VinFast VF7 gắn biển số giả mua trên mạng bị người dân phát hiện khi lưu thông trên Quốc lộ 17.

Ngày 1/7, tại Km77+400 Quốc lộ 17, lực lượng CSGT phát hiện chiếc VinFast VF7 gắn biển số 98A - 626.86 lưu thông trên đường và tiến hành dừng xe kiểm tra. Khi đối chiếu dữ liệu, lực lượng chức năng xác định biển số này thuộc một phương tiện khác, dẫn đến tình huống "hai xe, một biển số".

Người điều khiển phương tiện là anh V.V.X., trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh. Làm việc với cơ quan công an, tài xế thừa nhận mua lại xe cũ nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên, đồng thời đặt mua biển số giả trên mạng để gắn lên xe lưu thông.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với hai hành vi vi phạm gồm: điều khiển phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp và điều khiển phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe.

Với các lỗi trên, người vi phạm có thể bị xử phạt tổng cộng tới 44 triệu đồng, bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe và bị tịch thu biển số giả theo quy định.

Dùng biển giả, lái xe và chủ xe bị phạt hơn 50 triệu đồng

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện một xe ôtô con nhãn hiệu KIA Sorento có biển kiểm soát thật là 60K-209.XX nhưng lại sử dụng biển số giả 30K-389.99.

20:33 16/3/2025

Chủ xe gắn biển số giả ngũ quý 9 để ‘chạy cho oai’

Thanh niên 29 tuổi thừa nhận trong lúc chờ làm thủ tục sang tên đổi chủ cho ôtô đã lên mang đặt mua bộ biển số giả ngũ quý 9 rồi gắn vào “chạy cho oai”.

00:00 5/8/2022

Ôtô biển giả ngũ quý 9 ngang nhiên lượn phố Hà Tĩnh

Xe mang BKS 38A-999.99 được khẳng định là biển số giả, nhưng vẫn ngang nhiên lưu thông ở khu vực thành phố Hà Tĩnh. CSGT đang cử cán bộ xác minh việc này.

10:27 4/8/2022

Đi tìm lời giải cho sức khỏe đô thị

Các nghiên cứu trong sách Trẻ hóa đô thị thể hiện cách tư duy mới trong việc bảo tồn di sản, tái sinh không gian và kiến tạo giá trị sống đô thị. Một số đề tài nghiên cứu được giới thiệu trong ấn phẩm gồm: Đánh thức “nơi chốn” trong thành phố: Cải tạo bùng binh giao thông thành không gian công cộng; Tái sinh nhà máy xe lửa Gia Lâm: Chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo; Mô hình nhà ở xã hội gắn với sinh hoạt thường nhật của người dân thu nhập thấp...

https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/dung-bien-so-gia-tai-xe-o-bac-ninh-nguy-co-bi-phat-toi-44-trieu-dong-post1313337.vov

Theo Văn Giang/VOV

biển giả Bắc Ninh biển ôtô giả biển số giả bộ công an

    Đọc tiếp

    Nha hai tang kien co do xuong suoi do sat lo hinh anh

    Nhà hai tầng kiên cố đổ xuống suối do sạt lở

    2 giờ trước 12:06 8/7/2026

    0

    Sáng 8/7, tại bản Giao Chản (xã Khổng Lào, tỉnh Lào Cai), nhà 2 tầng kiên cố bên bờ suối của gia đình anh Lý Văn Quang sụp đổ hoàn toàn do sạt lở ăn sâu, khoét vào phần móng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý