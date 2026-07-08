Dùng biển số giả, tài xế ở Bắc Ninh nguy cơ bị phạt tới 44 triệu đồng

Chiếc VinFast VF7 gắn biển số giả mua trên mạng bị phát hiện khi lưu thông trên Quốc lộ 17. Tài xế bị CSGT lập biên bản và có thể bị phạt tới 44 triệu đồng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ dữ liệu đăng ký phương tiện, lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh xác định biển số 98A - 626.86 được cấp cho một xe Ford Everest màu đen.

Tuy nhiên, phương tiện xuất hiện trong phản ánh của người dân lại là xe VinFast VF7 màu trắng, cho thấy có phương tiện đang sử dụng biển kiểm soát giả.

Chiếc VinFast VF7 gắn biển số giả mua trên mạng bị người dân phát hiện khi lưu thông trên Quốc lộ 17.

Ngày 1/7, tại Km77+400 Quốc lộ 17, lực lượng CSGT phát hiện chiếc VinFast VF7 gắn biển số 98A - 626.86 lưu thông trên đường và tiến hành dừng xe kiểm tra. Khi đối chiếu dữ liệu, lực lượng chức năng xác định biển số này thuộc một phương tiện khác, dẫn đến tình huống "hai xe, một biển số".

Người điều khiển phương tiện là anh V.V.X., trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh. Làm việc với cơ quan công an, tài xế thừa nhận mua lại xe cũ nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên, đồng thời đặt mua biển số giả trên mạng để gắn lên xe lưu thông.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với hai hành vi vi phạm gồm: điều khiển phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp và điều khiển phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe.

Với các lỗi trên, người vi phạm có thể bị xử phạt tổng cộng tới 44 triệu đồng, bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe và bị tịch thu biển số giả theo quy định.