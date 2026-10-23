Đừng biến mình trở thành 'thợ học'

Tác giả Trần Sĩ Chương cho rằng người trẻ cần cố gắng không trở thành thợ học, luôn đặt ra câu hỏi về bản thân và thế giới để phát triển nội lực trong xã hội không ngừng thay đổi.

Buổi nói chuyện của tác giả Trần Sĩ Chương tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 2 năm cuốn Trò chuyện cùng Gen Z ra đời. Ảnh: BTC.

Nên chọn con đường nào cho tương lai của mình - đây là câu hỏi mà thế hệ nào cũng băn khoăn, nhưng khác biệt là "vận tốc" và "gia tốc" đổi thay của thế hệ sau đang ngày càng lớn hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Với Gen Z, câu hỏi này càng trở thành một bài toán khó giải hơn, cần giải nhanh hơn. Tác giả Trần Sĩ Chương đã thảo luận về chủ đề này tại buổi nói chuyện tại Hà Nội, ngày 23/10, nhân dịp kỷ niệm 2 năm cuốn Trò chuyện cùng Gen Z ra đời.

Theo tác giả, để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã hội, câu trả lời cho mọi bài toán luôn là nội lực cá nhân. Tuy nhiên, nội lực của mỗi người được xây dựng thế nào lại tùy thuộc nhiều yếu tố khách quan, chủ quan mà mỗi người phải tự khám phá.

Cuốn sách Trò chuyện cùng Gen Z. Ảnh: BTC.

Trong đó, một phương pháp xây dựng nội lực là xác định rõ câu trả lời cho câu hỏi "ta là ai?". Ông Trần Sĩ Chương cho rằng những phát kiến vĩ đại của nhân loại như các công thức toán học, các khám phá về khoa học, thiên văn, đều xuất phát từ việc các nhà khoa học muốn trả lời câu hỏi "ta là ai", "ta có mối quan hệ thế nào với những điều quanh ta". Càng hiểu bản thân, người trẻ càng có khả năng thích ứng tốt hơn với những thay đổi trong cuộc sống.

Một phương pháp khác tác giả khuyến khích là chuyển từ tư duy "thợ học" sang tinh thần "học hỏi", "học tập", "học hành", nghĩa là cần thoát khỏi cách học tập thụ động, mà cần biến việc học đi kèm với sự tò mò (học hỏi), học đi kèm với luyện tập (học tập) và học đi kèm với thực hành, kiểm nghiệm thực tế (học hành).

Trong cuốn sách, tác giả cũng nhắc tới việc "luyện não" như một cách để rèn nội lực cho bản thân. Trong đó, các bạn trẻ có thể coi học đại học cũng là một cách để "luyện não". Mỗi chuyên ngành lại có các cách "luyện não" riêng.

"Chuyện đi học cũng như chuyện rèn luyện sức khỏe, đợi đến khi cần tập trung chơi một môn nào thật giỏi, thật chuyên nghiệp thì đã sẵn có một thể lực tốt giúp mình làm được chuyện muốn làm. Nếu bạn thích ngành gì, lĩnh vực gì thì cứ học và nên học với quan điểm 'luyện não', tích hợp, phân tích thông tin, giải quyết vấn đề, học cách tư duy chứ không nhất thiết phải học rồi ứng dụng những gì mà mình được dạy", tác giả viết trong cuốn sách.

Cuốn sách cũng đề cập tới những phương pháp xây dựng nội lực khác như "sống đàng hoàng cũng là một giá trị", "giá trị của bạn đến từ chỗ biết quan tâm tới người khác", "mức độ hạnh phúc của một người tùy thuộc mức độ người đó chủ động được cho cuộc đời mình",...

Tác giả Trần Sĩ Chương là Chuyên gia Kinh tế và Chiến lược Phát triển doanh nghiệp. Ông sinh ra ở Huế, nhận Học bổng du học tại Mỹ từ năm 1973. Hiện nay ông đại diện công ty của Anh Quốc tư vấn các vấn đề tái cấu trúc chiến lược doanh nghiệp và hệ thống kế thừa tại khu vực châu Á. Ông cũng từng tham gia một số chương trình hỗ trợ các công ty trẻ khởi nghiệp và là cố vấn cho Đại học Huế và Khoa Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Nha Trang.