Đức đi tiếp, nhưng chưa đáng sợ

Tuyển Đức đã vượt qua vòng bảng, nhưng màn trình diễn của thầy trò Julian Nagelsmann vẫn để lại nhiều dấu hỏi trước vòng knock-out.

Sau vòng bảng, Đức đã đi tiếp, nhưng họ vẫn chưa khiến người hâm mộ hoàn toàn yên tâm.

Tuyển Đức đã đi tiếp. Sau hai kỳ World Cup gần nhất đầy thất vọng, chỉ riêng việc vượt qua vòng bảng một cách tương đối an toàn cũng là tín hiệu tích cực với đội bóng này. Không còn cảnh phải sống trong nỗi lo bị loại sớm, không còn cảm giác hỗn loạn như trước. Đức ít nhất đã làm được nhiệm vụ đầu tiên: có mặt ở vòng knock-out.

Nhưng với một đội tuyển như Đức, đi tiếp chưa bao giờ là đủ. Câu hỏi lớn hơn là họ có đủ mạnh để được xem như ứng viên vô địch hay chưa. Và nếu nhìn vào những gì đội bóng của Nagelsmann thể hiện sau vòng bảng, câu trả lời vẫn chưa thật sự rõ ràng.

Trận thắng Curacao 7-1 từng tạo ra cảm giác Đức đã bắt nhịp rất nhanh. Hàng công ghi bàn dễ dàng, các cầu thủ phối hợp thanh thoát, còn người hâm mộ có lý do để tin rằng đội bóng này đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, mọi chuyện không còn mượt mà như vậy trước Bờ Biển Ngà và Ecuador.

Bờ Biển Ngà từng khiến Đức gặp nhiều khó khăn, còn Ecuador thậm chí tận dụng được những điểm yếu của họ khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Đó là lời nhắc rằng Đức vẫn còn nhiều vấn đề. Đội bóng này có nhiều cầu thủ giỏi, có chất lượng tấn công tốt, nhưng sự cân bằng trong lối chơi chưa thật sự ổn.

Hàng công Đức hay, nhưng chưa đủ sắc

Trên hàng công, Đức sở hữu nhiều cái tên khiến bất kỳ đội bóng nào cũng phải ao ước. Florian Wirtz, Jamal Musiala và Kai Havertz đều là những cầu thủ kỹ thuật, thông minh và có khả năng phối hợp trong phạm vi hẹp. Khi họ chơi đúng phong độ, Đức có thể tạo ra những pha ban bật rất đẹp mắt.

Wirtz và Musiala vẫn chưa tạo ra sức bật ổn định như kỳ vọng trên hàng công Đức.

Vấn đề là điều đó chưa diễn ra thường xuyên. Sự kết hợp giữa Wirtz và Musiala vẫn chưa thật sự bùng nổ như kỳ vọng. Cả hai đều có phẩm chất lớn, nhưng chưa đạt trạng thái tốt nhất. Khi hai cầu thủ sáng tạo nhất chưa vào guồng, hàng công Đức dễ rơi vào cảnh kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu đường đánh thật sự nguy hiểm.

Một điểm khác cũng đáng chú ý: các cầu thủ tấn công của Đức có phần giống nhau. Wirtz, Musiala và Havertz đều thích nhận bóng ở giữa sân, xoay trở, phối hợp ngắn và tìm khoảng trống. Đây là ưu điểm khi Đức kiểm soát được thế trận. Nhưng khi đối thủ phòng ngự chặt, họ cần thêm một cầu thủ có thể bứt tốc, rê bóng trực diện và kéo giãn hàng thủ.

Leroy Sane vẫn có thể mang đến tốc độ, nhưng anh không còn là cầu thủ chạy cánh nhanh như thời đỉnh cao. Ở tuổi 30, Sane vẫn hữu dụng, nhưng không còn tạo cảm giác có thể liên tục xé toang hàng thủ đối phương bằng những pha tăng tốc.

Đó là lý do Deniz Undav trở thành điểm nhấn đặc biệt. Anh không hoa mỹ như Wirtz hay Musiala, nhưng lại đem đến điều rất cần trong bóng đá knock-out: khả năng ghi bàn. Ba bàn sau ba lần vào sân từ ghế dự bị là con số rất đáng chú ý. Trong đó, hai bàn của Undav đã giúp Đức xoay chuyển tình thế trước Bờ Biển Ngà.

Với fan bóng đá, câu chuyện này rất dễ hiểu. Đức có nhiều cầu thủ chơi hay với bóng, nhưng đôi khi họ cần một người đơn giản hơn: xuất hiện đúng chỗ và dứt điểm. Undav đang làm tốt vai trò đó. Câu hỏi là Nagelsmann sẽ dùng anh như một quân bài dự bị, hay phải tính đến chuyện trao cho anh vai trò lớn hơn ở vòng sau.

Hàng thủ mới là nỗi lo lớn

Nếu hàng công Đức còn thiếu sự đa dạng, hàng thủ mới là vấn đề khiến người hâm mộ lo hơn. Đội bóng của Nagelsmann chưa tạo ra cảm giác chắc chắn. Khi mất bóng, họ để lộ khá nhiều khoảng trống. Cặp tiền vệ Aleksandar Pavlovic và Felix Nmecha có thể chuyền bóng tốt, nhưng chưa bảo vệ hàng phòng ngự đủ an toàn.

Điều này khiến bộ tứ hậu vệ phía sau thường xuyên bị đặt vào thế khó. Trước những đối thủ nhanh và sẵn sàng phản công, Đức có thể gặp rắc rối lớn. Bờ Biển Ngà suýt tận dụng được điều đó, còn Ecuador cho thấy điểm yếu này hoàn toàn có thể bị trừng phạt.

Hàng thủ thiếu chắc chắn là vấn đề lớn nhất của Đức trước vòng knock-out World Cup.

Chấn thương của Nico Schlotterbeck càng làm tình hình phức tạp hơn. Anh không chỉ là một trung vệ phòng ngự, mà còn rất quan trọng trong cách Đức đưa bóng từ tuyến dưới lên. Schlotterbeck có khả năng chuyền bóng tốt, đặc biệt với cái chân trái giúp đội hình Đức cân bằng hơn khi triển khai bóng.

Khi Antonio Rudiger phải thay thế vai trò ấy, Đức mất đi sự tự nhiên ở hàng thủ. Rudiger vẫn là trung vệ giàu kinh nghiệm, nhưng việc một cầu thủ thuận chân phải đá vào vị trí cần sự cân bằng bằng chân trái khiến cách luân chuyển bóng của Đức không còn trơn tru như trước. Với những đội muốn kiểm soát bóng, chi tiết này ảnh hưởng không nhỏ.

Đức vì thế đang ở trạng thái chưa thật sự rõ ràng. Họ đủ mạnh để vượt qua vòng bảng, nhưng chưa đủ thuyết phục để khiến người ta tin rằng đây là đội có thể vô địch. Họ có tài năng, nhưng chưa có sự ổn định. Họ có những pha tấn công đẹp, nhưng cũng có những khoảng thời gian chơi thiếu chắc chắn.

Có thể Nagelsmann chưa muốn Đức bung hết sức trước Ecuador vì đội đã chắc ngôi đầu bảng. Nhưng từ vòng knock-out, mọi chuyện sẽ khác. Ở đó, một sai lầm ở hàng thủ hoặc một trận đấu bế tắc trên hàng công đều có thể khiến cả chiến dịch kết thúc.

Đức vẫn có cơ sở để tiến sâu. Nhưng để được xem là ứng viên vô địch thật sự, họ cần chơi cân bằng hơn, phòng ngự chắc hơn và tấn công sắc hơn. Sau vòng bảng, Đức đã đi tiếp, nhưng họ vẫn chưa khiến người hâm mộ hoàn toàn yên tâm.