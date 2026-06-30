Đức bắt giữ nghi phạm âm mưu thành lập tổ chức khủng bố

Ngày 30/6, Cơ quan Công tố Liên bang Đức cho biết, đã bắt giữ một công dân Romania với cáo buộc âm mưu thành lập một tổ chức khủng bố cực hữu nhằm lật đổ chính quyền Romania và thiết lập một chế độ theo tư tưởng Quốc xã (Nazi).

Nhà chức trách xác định nghi phạm là Nichita P.. Đối tượng này bị cáo buộc từ đầu năm 2023 đã tìm cách thành lập một nhóm cực hữu để tiến hành "chiến dịch khủng bố" tại Romania, góp phần lật đổ nhà nước hiện tại và xây dựng một mô hình nhà nước mới dựa trên hệ tư tưởng Quốc xã.

Theo cơ quan công tố, từ Đức, đối tượng này đã điều hành 2 kênh trên ứng dụng nhắn tin nhằm tuyển mộ thành viên, chủ yếu nhắm tới thanh niên Romania. Thông qua các kênh này, nghi phạm bị cáo buộc đã kích động người theo dõi “sát hại những người mà đối tượng coi là ‘hạ đẳng’, phóng hỏa các tòa nhà liên quan đến người di cư hoặc cộng đồng LGBTQ+, cũng như vẽ các biểu tượng cực hữu”.

Ngoài ra, Nichita P. còn bị cáo buộc phát tán hướng dẫn chế tạo chất độc, thuốc nổ, bom xăng và bom xe, xúi giục người khác dụ dỗ trẻ em gái tự gây thương tích.

Cơ quan Công tố Liên bang Đức cho biết, nghi phạm được cho là chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm thực hiện các hành vi bị cáo buộc.

Cùng ngày, nhà chức trách Monaco cho biết, đang điều tra vụ nổ làm 3 người bị thương tại một tòa nhà dân cư ở quốc gia này theo hướng âm mưu giết người, không phải hành động khủng bố.

Công tố viên trưởng của Monaco Stephane Thibault cho biết, căn cứ các thông tin ban đầu, giới chức không coi đây là một vụ tấn công khủng bố. Ông cũng từ chối tiết lộ danh tính của mục tiêu mà vụ nổ này nhắm tới.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 21h ngày 29/6 (giờ địa phương) tại sảnh một tòa nhà dân cư gần khu vực biên giới giữa Monaco và Pháp, khiến 3 người bị thương. Theo cơ quan điều tra, nghi phạm đã để lại một chiếc túi hoặc bưu kiện trong sảnh tòa nhà trước khi rời khỏi hiện trường. Cảnh sát đang truy tìm đối tượng này.